Гладков сообщил о повреждении объектов энергетики в Белгороде
МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Объекты энергетики Белгорода повреждены в результате обстрела ВСУ, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Раннее в субботу он сообщил, что город подвергся самому массированному обстрелу, предположительно, из HIMARS. "Есть повреждения объектов энергетики. Сейчас собираем информацию. Дежурные бригады и оперативные службы выехали на места", - написал Гладков в Telegram-канале. Губернатор добавил, что в результате обстрела загорелась хозпостройка - сотрудники МЧС ликвидируют очаг возгорания. Кроме того, после падения обломков БПЛА произошло возгорание в одном из дворов города. "В Белгородском округе в селе Таврово в результате падения обломков в двух частных домах повреждены кровли", - заключил он.
