https://1prime.ru/20260124/gladkov-866871270.html

Гладков сообщил о повреждении объектов энергетики в Белгороде

Гладков сообщил о повреждении объектов энергетики в Белгороде - 24.01.2026, ПРАЙМ

Гладков сообщил о повреждении объектов энергетики в Белгороде

Объекты энергетики Белгорода повреждены в результате обстрела ВСУ, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. | 24.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-24T23:41+0300

2026-01-24T23:41+0300

2026-01-24T23:41+0300

спецоперация на украине

белгород

белгородская область

всу

мчс

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/18/862736280_0:32:1133:669_1920x0_80_0_0_a635adebad17a328b2c424399b4d532e.jpg

МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Объекты энергетики Белгорода повреждены в результате обстрела ВСУ, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Раннее в субботу он сообщил, что город подвергся самому массированному обстрелу, предположительно, из HIMARS. "Есть повреждения объектов энергетики. Сейчас собираем информацию. Дежурные бригады и оперативные службы выехали на места", - написал Гладков в Telegram-канале. Губернатор добавил, что в результате обстрела загорелась хозпостройка - сотрудники МЧС ликвидируют очаг возгорания. Кроме того, после падения обломков БПЛА произошло возгорание в одном из дворов города. "В Белгородском округе в селе Таврово в результате падения обломков в двух частных домах повреждены кровли", - заключил он.

https://1prime.ru/20260124/vsu-866869475.html

белгород

белгородская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

белгород, белгородская область, всу, мчс