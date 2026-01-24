https://1prime.ru/20260124/kiev-866857219.html

"Безоговорочная капитуляция": в США раскрыли, что сейчас происходит в Киеве

МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Запад потерял возможность спасти Украину, отклонив предложенные Россией условия переговоров в 2024 году, и теперь Киев неумолимо движется к полному поражению, заявил аналитик в военной области и бывший разведчик Скотт Риттер в интервью на YouTube-канале Gegenpol."Сейчас происходит грандиозный план по ослаблению Европу и обеспечению поражения Украины. Если бы Запад вел переговоры добросовестно, возможно, у нас был бы шанс. Владимир Путин сформировал рамки для переговоров еще в июне 2024 года. И если бы мы тогда согласились, этот конфликт закончился бы, и Украина получила шанс на существование", — отметил эксперт.Он отметил, что в стремлении ослабить Россию, Запад создал огромные проблемы для собственной безопасности. Та судьба, которую они предрекли Москве, теперь отражается на Киеве."Но ведь Европа этого не хотела, правда? Включите мозги! Где вы были тогда? Ах, вы думали, что Россия слаба. Вы думали, что сможете победить Россию. Поэтому вы собирались затянуть это дело до тех пор, пока Россия сама не распадется на мельчайшие составляющие. <…> Европейцы сами создали проблему, в которой сейчас оказались. <…> Теперь произойдет только безоговорочная капитуляция, вызванная крахом Украины. Политический, экономический, военный, социальный коллапс — все это уже происходит прямо на наших глазах в режиме реального времени", — подытожил Риттер.Согласно данным Министерства обороны, за неделю потери украинских вооруженных сил на разных участках СВО превысили 8810 военнослужащих. Также украинская армия потеряла девять танков, включая один Leopard немецкого производства, 116 бронетехники и 75 артиллерийских систем. Российские войска уничтожили 36 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 71 склад боеприпасов, топлива и других материалов.

