В Мурманской области котельные работают штатно после аварии на ЛЭП - 24.01.2026
В Мурманской области котельные работают штатно после аварии на ЛЭП
2026-01-24T23:54+0300
2026-01-24T23:54+0300
происшествия
мурманск
россети
МУРМАНСК, 24 янв - ПРАЙМ. Котельные в Мурманской области работают штатно после аварии, вызванной повреждением на ЛЭП, сообщил оперштаб региона. "В настоящее время электроснабжение на источниках теплоснабжения полностью восстановлено, котельные работают в штатном режиме", - говорится в сообщении. Отмечается, что все коммунальные службы и предприятия работают над устранением последствий аварии на линиях "Россетей". На АО "Мурманэнергосбыт" введён режим повышенной готовности. В период аварии использовались резервные источники питания, что позволило сохранить работу котельных и тепловых пунктов. Свою помощь жителям, оставшимся без электричества, предлагают местные учреждения культуры, спорта, досуга, предприниматели. Развернуты пункты обогрева и зарядки телефонов. Вечером в пятницу в Мурманске и Североморске произошло масштабное отключение электроэнергии из-за повреждения опор ЛЭП, часть районов осталась без света, воды и тепла. Возбуждено уголовное дело по статье "халатность".
мурманск
мурманск, россети
Происшествия, МУРМАНСК, Россети
23:54 24.01.2026
 
МУРМАНСК, 24 янв - ПРАЙМ. Котельные в Мурманской области работают штатно после аварии, вызванной повреждением на ЛЭП, сообщил оперштаб региона.
"В настоящее время электроснабжение на источниках теплоснабжения полностью восстановлено, котельные работают в штатном режиме", - говорится в сообщении.
Отмечается, что все коммунальные службы и предприятия работают над устранением последствий аварии на линиях "Россетей". На АО "Мурманэнергосбыт" введён режим повышенной готовности. В период аварии использовались резервные источники питания, что позволило сохранить работу котельных и тепловых пунктов.
Свою помощь жителям, оставшимся без электричества, предлагают местные учреждения культуры, спорта, досуга, предприниматели. Развернуты пункты обогрева и зарядки телефонов.
Вечером в пятницу в Мурманске и Североморске произошло масштабное отключение электроэнергии из-за повреждения опор ЛЭП, часть районов осталась без света, воды и тепла. Возбуждено уголовное дело по статье "халатность".
В Мурманске отменили праздник из-за проблем с электроснабжением
Вчера, 16:45
Заголовок открываемого материала