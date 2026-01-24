https://1prime.ru/20260124/marmansk-866872167.html

В Мурманской области котельные работают штатно после аварии на ЛЭП

МУРМАНСК, 24 янв - ПРАЙМ. Котельные в Мурманской области работают штатно после аварии, вызванной повреждением на ЛЭП, сообщил оперштаб региона. "В настоящее время электроснабжение на источниках теплоснабжения полностью восстановлено, котельные работают в штатном режиме", - говорится в сообщении. Отмечается, что все коммунальные службы и предприятия работают над устранением последствий аварии на линиях "Россетей". На АО "Мурманэнергосбыт" введён режим повышенной готовности. В период аварии использовались резервные источники питания, что позволило сохранить работу котельных и тепловых пунктов. Свою помощь жителям, оставшимся без электричества, предлагают местные учреждения культуры, спорта, досуга, предприниматели. Развернуты пункты обогрева и зарядки телефонов. Вечером в пятницу в Мурманске и Североморске произошло масштабное отключение электроэнергии из-за повреждения опор ЛЭП, часть районов осталась без света, воды и тепла. Возбуждено уголовное дело по статье "халатность".

