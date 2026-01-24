Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
https://1prime.ru/20260124/medvedev-866869131.html
Медведев высказался о критике Зеленского ЕС
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя критику Владимира Зеленского в отношении Европы, заявил, что не впервые европейским импотентам плюют в лицо -... | 24.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-24T21:39+0300
2026-01-24T21:39+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/19/849469789_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_5de401184d92a8333eb5dc7f32a25638.jpg
МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя критику Владимира Зеленского в отношении Европы, заявил, что не впервые европейским импотентам плюют в лицо - сначала хозяева из США, а потом "отсталый пасынок" с Украины. "Разнос, который европейцы получили в Давосе от неблагодарной нарко-свиньи, назвавшей их слабыми и скупыми, должен был закончиться поркой. Но это не первый раз, когда импотентам из ЕС плюют в лицо - сначала их американские хозяева, а теперь их отсталый пасынок", - написал Медведев в соцсети Х.
21:39 24.01.2026
 
Медведев высказался о критике Зеленского ЕС

© РИА Новости . Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкРабочая поездка зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева
Рабочая поездка зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева. Архивное фото
МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя критику Владимира Зеленского в отношении Европы, заявил, что не впервые европейским импотентам плюют в лицо - сначала хозяева из США, а потом "отсталый пасынок" с Украины.
"Разнос, который европейцы получили в Давосе от неблагодарной нарко-свиньи, назвавшей их слабыми и скупыми, должен был закончиться поркой. Но это не первый раз, когда импотентам из ЕС плюют в лицо - сначала их американские хозяева, а теперь их отсталый пасынок", - написал Медведев в соцсети Х.
