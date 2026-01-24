https://1prime.ru/20260124/medvedev-866869131.html
Медведев высказался о критике Зеленского ЕС
Медведев высказался о критике Зеленского ЕС - 24.01.2026, ПРАЙМ
Медведев высказался о критике Зеленского ЕС
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя критику Владимира Зеленского в отношении Европы, заявил, что не впервые европейским импотентам плюют в лицо -... | 24.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-24T21:39+0300
2026-01-24T21:39+0300
2026-01-24T21:39+0300
общество
россия
сша
европа
рф
дмитрий медведев
владимир зеленский
совбез
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/19/849469789_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_5de401184d92a8333eb5dc7f32a25638.jpg
МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя критику Владимира Зеленского в отношении Европы, заявил, что не впервые европейским импотентам плюют в лицо - сначала хозяева из США, а потом "отсталый пасынок" с Украины. "Разнос, который европейцы получили в Давосе от неблагодарной нарко-свиньи, назвавшей их слабыми и скупыми, должен был закончиться поркой. Но это не первый раз, когда импотентам из ЕС плюют в лицо - сначала их американские хозяева, а теперь их отсталый пасынок", - написал Медведев в соцсети Х.
https://1prime.ru/20260124/zelenskiy-866865457.html
сша
европа
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/19/849469789_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_a0fdb79188a9e79e6c337e1ac821fcfc.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , россия, сша, европа, рф, дмитрий медведев, владимир зеленский, совбез, ес
Общество , РОССИЯ, США, ЕВРОПА, РФ, Дмитрий Медведев, Владимир Зеленский, Совбез, ЕС
Медведев высказался о критике Зеленского ЕС
Медведев о критике Зеленского ЕС: не впервые европейским импотентам плюют в лицо