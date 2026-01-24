https://1prime.ru/20260124/medvedev-866869131.html

Медведев высказался о критике Зеленского ЕС

Медведев высказался о критике Зеленского ЕС

МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя критику Владимира Зеленского в отношении Европы, заявил, что не впервые европейским импотентам плюют в лицо - сначала хозяева из США, а потом "отсталый пасынок" с Украины. "Разнос, который европейцы получили в Давосе от неблагодарной нарко-свиньи, назвавшей их слабыми и скупыми, должен был закончиться поркой. Но это не первый раз, когда импотентам из ЕС плюют в лицо - сначала их американские хозяева, а теперь их отсталый пасынок", - написал Медведев в соцсети Х.

