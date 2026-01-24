https://1prime.ru/20260124/minenergo-866857835.html

Минэнерго рекомендовало проработать меры господдержки малых нефтяников

Минэнерго рекомендовало проработать меры господдержки малых нефтяников - 24.01.2026, ПРАЙМ

Минэнерго рекомендовало проработать меры господдержки малых нефтяников

Минэнерго России рекомендовало профильным ведомствам, региональным властям и бизнесу до середины февраля подготовить обоснования по возможному выделению малых... | 24.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-24T08:13+0300

2026-01-24T08:13+0300

2026-01-24T08:13+0300

нефть

россия

ннк

минприроды

https://cdnn.1prime.ru/img/82483/59/824835901_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_a6f594456b7744eaad19bdef3947ca80.jpg

МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Минэнерго России рекомендовало профильным ведомствам, региональным властям и бизнесу до середины февраля подготовить обоснования по возможному выделению малых нефтяников в отдельный сектор недропользователей, чтобы стало возможным проработать меры государственной поддержки, сообщил РИА Новости источник в отрасли. В конце 2025 года Минэнерго провело заседание рабочей группы по развитию малого и среднего предпринимательства в нефтегазовой сфере России. В нем приняли участие представители бизнеса, профильные ведомства и региональные власти. "На совещании участникам рекомендовалось до середины февраля представить в министерство обосновывающие материалы по вопросу целесообразности выделения независимых нефтегазодобывающих организаций в отдельный сектор субъектов пользования недрами", - сообщил собеседник агентства. Соответствующее поручение Минэнерго было дано, поскольку сектор независимых нефтегазодобывающих компаний (ННК) фактически остается без внимания при разработке стратегических документов и без финансовой поддержки. В таких условиях некоторые организации вынуждены сворачивать работу, что, в свою очередь, ведет к выпадающим доходам государства, подчеркнул источник. "Поэтому независимые нефтегазодобывающие компании обратились к властям за поддержкой, а также попросили поднять вопрос о том, чтобы законодательно закрепить статус независимых (малых) нефтегазодобывающих компаний", - добавил он. В свою очередь, по словам источника, представители Минприроды на совещании отметили, что среди ННК есть проблема невыполнения лицензионных обязательств. В ведомстве исходят из того, что малыми нефтяниками считаются те, которые не относятся к вертикально интегрированным компаниям и имеют в активе мелкие и средние месторождения. Так, на участки углеводородов ННК выдано в России 1450 лицензий, из них около 1000 предполагают добычу. Однако сейчас добыча осуществляется только на 87 участках. К 40 лицензиям уже предъявлены претензии, пять лицензий было аннулировано в 2025 году. Следующее совещание, посвященное развитию малого и среднего предпринимательства в нефтегазовой сфере, запланировано на март.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, россия, ннк, минприроды