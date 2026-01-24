Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Мурманске отменили праздник из-за проблем с электроснабжением - 24.01.2026
В Мурманске отменили праздник из-за проблем с электроснабжением
2026-01-24T16:45+0300
2026-01-24T16:45+0300
происшествия
общество
мурманск
россети
лебедев
МУРМАНСК, 24 янв - ПРАЙМ. Праздник "Здравствуй, Солнце!", посвященный окончанию полярной ночи и проводящийся в последнее воскресенье января в Мурманске, на этот раз отменён из-за проблем с электроснабжением в городе, сообщил глава администрации Иван Лебедев. "Ситуация с энергоснабжением на территории города-героя Мурманска остается сложной. Специалисты "Россетей" продолжают ремонтные работы на поврежденных линиях. Проводить народные гулянья в таких условиях как минимум неуместно", - написал Лебедев в своих соцсетях. По его словам, все силы направлены на восстановление нормальной работы системы жизнеобеспечения города. В Мурманске происходит постепенное подключение потребителей, хотя сохраняются некоторые ограничения. В городе организованы места, где можно разогреть еду и зарядить телефон. Свою помощь жителям предлагает бизнес. Вечером в пятницу в Мурманске и Североморске произошло масштабное отключение электроэнергии из-за повреждения опор ЛЭП, часть районов осталась без света, воды и тепла. Возбуждено уголовное дело по статье "халатность".
мурманск
общество , мурманск, россети, лебедев
Происшествия, Общество , МУРМАНСК, Россети, ЛЕБЕДЕВ
16:45 24.01.2026
 
© РИА Новости . Константин Чалабов | Перейти в медиабанкВид на порт в Мурманске
Вид на порт в Мурманске. Архивное фото
© РИА Новости . Константин Чалабов
Перейти в медиабанк
МУРМАНСК, 24 янв - ПРАЙМ. Праздник "Здравствуй, Солнце!", посвященный окончанию полярной ночи и проводящийся в последнее воскресенье января в Мурманске, на этот раз отменён из-за проблем с электроснабжением в городе, сообщил глава администрации Иван Лебедев.
"Ситуация с энергоснабжением на территории города-героя Мурманска остается сложной. Специалисты "Россетей" продолжают ремонтные работы на поврежденных линиях. Проводить народные гулянья в таких условиях как минимум неуместно", - написал Лебедев в своих соцсетях.
По его словам, все силы направлены на восстановление нормальной работы системы жизнеобеспечения города.
В Мурманске происходит постепенное подключение потребителей, хотя сохраняются некоторые ограничения.
В городе организованы места, где можно разогреть еду и зарядить телефон. Свою помощь жителям предлагает бизнес.
Вечером в пятницу в Мурманске и Североморске произошло масштабное отключение электроэнергии из-за повреждения опор ЛЭП, часть районов осталась без света, воды и тепла. Возбуждено уголовное дело по статье "халатность".
Заснеженные деревья в Омске - ПРАЙМ, 1920, 23.01.2026
Резервное оборудование ввели после выхода из строя котла на омской ТЭЦ-5
Заголовок открываемого материала