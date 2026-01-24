https://1prime.ru/20260124/murmansk-866863940.html

В Мурманске отменили праздник из-за проблем с электроснабжением

МУРМАНСК, 24 янв - ПРАЙМ. Праздник "Здравствуй, Солнце!", посвященный окончанию полярной ночи и проводящийся в последнее воскресенье января в Мурманске, на этот раз отменён из-за проблем с электроснабжением в городе, сообщил глава администрации Иван Лебедев. "Ситуация с энергоснабжением на территории города-героя Мурманска остается сложной. Специалисты "Россетей" продолжают ремонтные работы на поврежденных линиях. Проводить народные гулянья в таких условиях как минимум неуместно", - написал Лебедев в своих соцсетях. По его словам, все силы направлены на восстановление нормальной работы системы жизнеобеспечения города. В Мурманске происходит постепенное подключение потребителей, хотя сохраняются некоторые ограничения. В городе организованы места, где можно разогреть еду и зарядить телефон. Свою помощь жителям предлагает бизнес. Вечером в пятницу в Мурманске и Североморске произошло масштабное отключение электроэнергии из-за повреждения опор ЛЭП, часть районов осталась без света, воды и тепла. Возбуждено уголовное дело по статье "халатность".

