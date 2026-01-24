https://1prime.ru/20260124/oae-866855350.html
АТОР: ОАЭ лидируют по продажам туров у россиян на весну
АТОР: ОАЭ лидируют по продажам туров у россиян на весну - 24.01.2026, ПРАЙМ
АТОР: ОАЭ лидируют по продажам туров у россиян на весну
Объединенные Арабские Эмираты лидируют по продажам туров у российских путешественников на предстоящую весну, но конкуренцию им вполне может составить Египет,... | 24.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-24T04:48+0300
2026-01-24T04:48+0300
2026-01-24T04:48+0300
туризм
бизнес
россия
оаэ
египет
дубай
атор
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866855350.jpg?1769219323
МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Объединенные Арабские Эмираты лидируют по продажам туров у российских путешественников на предстоящую весну, но конкуренцию им вполне может составить Египет, рассказал РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров (АТОР) Артур Мурадян.
По его словам, средняя глубина бронирования поездок сейчас составляет около двух месяцев, и картина по спросу на весенние месяцы уже понятна.
"Лидером по продажам являются ОАЭ. В марте здесь уже устанавливается достаточно теплая погода, еще без сильной жары, и море пока еще не горячее. Кроме того, попасть напрямую в ОАЭ сейчас можно из полутора десятков городов России, причем не только в Дубай, но еще и в Абу-Даби, Шарджу и Рас-эль-Хайму", - отметил Мурадян.
На весенние месяцы также приходится пик спроса на туры в Египет, указал он. "Направление активно восстанавливается на российском рынке, прямые рейсы сейчас летают на Красное море из многих городов, и страна Пирамид будет очень активно соперничать с ОАЭ за первое место", - уверен эксперт.
В числе популярных направлений и Турция, хотя начало высокого сезона придется только на конец апреля. "Весной здесь уже очень теплая погода, которая позволит погреться на солнце и погулять по достопримечательностям", - пояснил Мурадян.
Он также ждет высокого спроса на поездки в регионы Юго-Восточной Азии. "В первую очередь, это Таиланд и самый популярный туристический регион страны Пхукет. Королевство поставило исторический рекорд по турпотоку из России в 2025 году, и в этом сезоне спрос на него сохраняется очень высокий. Также очень много туристов отправятся во Вьетнам, в первую очередь на остров Фукуок, где также еще будет жарко и довольно сухо", - заключил эксперт.
оаэ
египет
дубай
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, бизнес, россия, оаэ, египет, дубай, атор
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, ОАЭ, ЕГИПЕТ, Дубай, АТОР
АТОР: ОАЭ лидируют по продажам туров у россиян на весну
АТОР: ОАЭ лидируют по продажам туров на весну, но конкуренцию им может составить Египет
МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Объединенные Арабские Эмираты лидируют по продажам туров у российских путешественников на предстоящую весну, но конкуренцию им вполне может составить Египет, рассказал РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров (АТОР) Артур Мурадян.
По его словам, средняя глубина бронирования поездок сейчас составляет около двух месяцев, и картина по спросу на весенние месяцы уже понятна.
"Лидером по продажам являются ОАЭ. В марте здесь уже устанавливается достаточно теплая погода, еще без сильной жары, и море пока еще не горячее. Кроме того, попасть напрямую в ОАЭ сейчас можно из полутора десятков городов России, причем не только в Дубай, но еще и в Абу-Даби, Шарджу и Рас-эль-Хайму", - отметил Мурадян.
На весенние месяцы также приходится пик спроса на туры в Египет, указал он. "Направление активно восстанавливается на российском рынке, прямые рейсы сейчас летают на Красное море из многих городов, и страна Пирамид будет очень активно соперничать с ОАЭ за первое место", - уверен эксперт.
В числе популярных направлений и Турция, хотя начало высокого сезона придется только на конец апреля. "Весной здесь уже очень теплая погода, которая позволит погреться на солнце и погулять по достопримечательностям", - пояснил Мурадян.
Он также ждет высокого спроса на поездки в регионы Юго-Восточной Азии. "В первую очередь, это Таиланд и самый популярный туристический регион страны Пхукет. Королевство поставило исторический рекорд по турпотоку из России в 2025 году, и в этом сезоне спрос на него сохраняется очень высокий. Также очень много туристов отправятся во Вьетнам, в первую очередь на остров Фукуок, где также еще будет жарко и довольно сухо", - заключил эксперт.