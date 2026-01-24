https://1prime.ru/20260124/rezhim-866852352.html

В Мурманской области ввели режим повышенной готовности

МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Режим повышенной готовности ввели в Мурманской области, где частично отключился свет из-за скачка напряжения на фоне непогоды, сообщил губернатор Андрей Чибис. В пятницу мэр Мурманска Иван Лебедев сообщил, что из-за скачка напряжения на фоне непогоды в городе частично отключился свет. Такая же ситуация возникла в Североморске. К отключениям привело образование льда и изморози на линиях электропередачи, пояснил Лебедев. Специалисты выехали для восстановительных работ сразу после поступления сигнала о технологическом нарушении. "В связи с аварийными ситуациями, произошедшими на линиях "Россетей", в регионе вводится режим повышенной готовности. Провёл заседание оперативного штаба. О ходе работ доложили руководители "Россетей", организаций жизнеобеспечения, главы муниципальных образований. Временные отключения электроэнергии на территории города Мурманска и ЗАТО городе Североморск пока будут сохраняться", - написал Чибис в Telegram-канале. Он отметил, что специалисты были вынуждены приступить к ограничению электроснабжения части потребителей в соответствии с действующими регламентами, включая многоквартирные дома и городское освещение. Это необходимо для того, чтобы в приоритетном порядке обеспечить электроэнергией котельные, больницы, объекты водоснабжения и другие жизненно важные объекты. Чибис подчеркнул, что "Россетям" поручено мобилизовать все необходимые ресурсы для скорейшего восстановления линий электропередачи.

