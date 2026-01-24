https://1prime.ru/20260124/seslo-866853527.html

Россию не вытолкнуть с нефтяного рынка Венесуэлы, заявила экономист

Россию не вытолкнуть с нефтяного рынка Венесуэлы, заявила экономист - 24.01.2026, ПРАЙМ

Россию не вытолкнуть с нефтяного рынка Венесуэлы, заявила экономист

Несмотря на заявления президента США Дональда Трампа о том, что он сейчас контролирует весь экспорт венесуэльской нефти, Россию не вытолкнуть с нефтяного рынка... | 24.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-24T02:41+0300

2026-01-24T02:41+0300

2026-01-24T02:47+0300

нефть

энергетика

экономика

венесуэла

сша

дональд трамп

николас мадуро

pdvsa

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866853527.jpg?1769212073

МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Несмотря на заявления президента США Дональда Трампа о том, что он сейчас контролирует весь экспорт венесуэльской нефти, Россию не вытолкнуть с нефтяного рынка Венесуэлы, заявила РИА Новости генеральный директор Национального комитета содействия экономическому сотрудничеству со странами Латинской Америки (НК СЭСЛА) Татьяна Машкова. "Случившееся в первых числах января (захват президента Венесуэлы Николаса Мадуро – ред.) в Каракасе, вне всякого сомнения, было шоком для всех и для отечественного бизнеса в том числе. Ведь наши предприниматели уже инвестировали немалые средства в Венесуэлу", - сказала она. "Скажем, компания "Росзарубежнефть" достаточно давно работает в стране в рамках межправительственного соглашения и не собирается отказываться от своих активов, несмотря на заявление Трампа о том, что он сейчас контролирует весь экспорт венесуэльской нефти", - добавила собеседница агентства. По ее словам, со стороны президента США – все это не что иное, как "политическая бравада". "Россию не убрать с нефтяного рынка Венесуэлы. Нам следует быть прагматиками и понять, что вполне возможно взаимовыгодное взаимодействие между российскими и американскими нефтяными компаниями. Кстати, не все американские нефтяники, которых президент США пригласил в Венесуэлу, торопятся прийти на этот рынок. Некоторые из них вообще заявили, что их не интересует тяжелая венесуэльская нефть, требующая колоссальных инвестиций", - подчеркнула Машкова. Национальная ассамблея Венесуэлы в ноябре прошлого года одобрила продление на 15 лет срока действия совместных предприятий, созданных государственной компанией PDVSA и российской компанией "Росзарубежнефть", для продолжения добычи нефти в стране. Генеральный директор российского подразделения PDVSA Оглис Хесус Мартинес Нуньес в июне 2024 года заявлял, что доля России в добыче венесуэльской нефти составляет 12%. Полный текст интервью читайте на сайте 1prime.ru (медиагруппа "Россия сегодня") 26 января в 10.00 мск.

венесуэла

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, венесуэла, сша, дональд трамп, николас мадуро, pdvsa