Россию не вытолкнуть с нефтяного рынка Венесуэлы, заявила экономист - 24.01.2026
Россию не вытолкнуть с нефтяного рынка Венесуэлы, заявила экономист
МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Несмотря на заявления президента США Дональда Трампа о том, что он сейчас контролирует весь экспорт венесуэльской нефти, Россию не вытолкнуть с нефтяного рынка Венесуэлы, заявила РИА Новости генеральный директор Национального комитета содействия экономическому сотрудничеству со странами Латинской Америки (НК СЭСЛА) Татьяна Машкова. "Случившееся в первых числах января (захват президента Венесуэлы Николаса Мадуро – ред.) в Каракасе, вне всякого сомнения, было шоком для всех и для отечественного бизнеса в том числе. Ведь наши предприниматели уже инвестировали немалые средства в Венесуэлу", - сказала она. "Скажем, компания "Росзарубежнефть" достаточно давно работает в стране в рамках межправительственного соглашения и не собирается отказываться от своих активов, несмотря на заявление Трампа о том, что он сейчас контролирует весь экспорт венесуэльской нефти", - добавила собеседница агентства. По ее словам, со стороны президента США – все это не что иное, как "политическая бравада". "Россию не убрать с нефтяного рынка Венесуэлы. Нам следует быть прагматиками и понять, что вполне возможно взаимовыгодное взаимодействие между российскими и американскими нефтяными компаниями. Кстати, не все американские нефтяники, которых президент США пригласил в Венесуэлу, торопятся прийти на этот рынок. Некоторые из них вообще заявили, что их не интересует тяжелая венесуэльская нефть, требующая колоссальных инвестиций", - подчеркнула Машкова. Национальная ассамблея Венесуэлы в ноябре прошлого года одобрила продление на 15 лет срока действия совместных предприятий, созданных государственной компанией PDVSA и российской компанией "Росзарубежнефть", для продолжения добычи нефти в стране. Генеральный директор российского подразделения PDVSA Оглис Хесус Мартинес Нуньес в июне 2024 года заявлял, что доля России в добыче венесуэльской нефти составляет 12%. Полный текст интервью читайте на сайте 1prime.ru (медиагруппа "Россия сегодня") 26 января в 10.00 мск.
нефть, венесуэла, сша, дональд трамп, николас мадуро, pdvsa
Нефть, Энергетика, Экономика, ВЕНЕСУЭЛА, США, Дональд Трамп, Николас Мадуро, PDVSA
02:41 24.01.2026 (обновлено: 02:47 24.01.2026)
 
Россию не вытолкнуть с нефтяного рынка Венесуэлы, заявила экономист

РИА Новости: Машкова заявила, что Россию не вытолкнуть с рынка Венесуэлы

МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Несмотря на заявления президента США Дональда Трампа о том, что он сейчас контролирует весь экспорт венесуэльской нефти, Россию не вытолкнуть с нефтяного рынка Венесуэлы, заявила РИА Новости генеральный директор Национального комитета содействия экономическому сотрудничеству со странами Латинской Америки (НК СЭСЛА) Татьяна Машкова.
"Случившееся в первых числах января (захват президента Венесуэлы Николаса Мадуро – ред.) в Каракасе, вне всякого сомнения, было шоком для всех и для отечественного бизнеса в том числе. Ведь наши предприниматели уже инвестировали немалые средства в Венесуэлу", - сказала она.
"Скажем, компания "Росзарубежнефть" достаточно давно работает в стране в рамках межправительственного соглашения и не собирается отказываться от своих активов, несмотря на заявление Трампа о том, что он сейчас контролирует весь экспорт венесуэльской нефти", - добавила собеседница агентства.
По ее словам, со стороны президента США – все это не что иное, как "политическая бравада".
"Россию не убрать с нефтяного рынка Венесуэлы. Нам следует быть прагматиками и понять, что вполне возможно взаимовыгодное взаимодействие между российскими и американскими нефтяными компаниями. Кстати, не все американские нефтяники, которых президент США пригласил в Венесуэлу, торопятся прийти на этот рынок. Некоторые из них вообще заявили, что их не интересует тяжелая венесуэльская нефть, требующая колоссальных инвестиций", - подчеркнула Машкова.
Национальная ассамблея Венесуэлы в ноябре прошлого года одобрила продление на 15 лет срока действия совместных предприятий, созданных государственной компанией PDVSA и российской компанией "Росзарубежнефть", для продолжения добычи нефти в стране. Генеральный директор российского подразделения PDVSA Оглис Хесус Мартинес Нуньес в июне 2024 года заявлял, что доля России в добыче венесуэльской нефти составляет 12%.
Полный текст интервью читайте на сайте 1prime.ru (медиагруппа "Россия сегодня") 26 января в 10.00 мск.
 
