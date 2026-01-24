https://1prime.ru/20260124/siriya-866867566.html
Сирия начала добычу нефти и газа из освобожденных месторождений
2026-01-24T19:58+0300
БЕЙРУТ, 24 янв - ПРАЙМ. Сирийская нефтяная компания начала добычу нефти и газа с месторождений, перешедших под контроль властей от курдской автономной администрации на северо-востоке страны, информирует сирийское государственное агентство SANA.
"Директор по коммуникациям Сирийской нефтяной компании Сафван Шейх Ахмад подтвердил, что технические бригады компании приступили к операциям по добыче нефти на недавно освобождённых месторождениях и ее транспортировке на нефтеперерабатывающие заводы в Хомсе и Баниясе в рамках комплексного плана по возвращению этих месторождений к работе",- пишет агентство.
По словам представителя компании, в течение четырёх месяцев объём добычи достигнет примерно 100 тысяч баррелей нефти в сутки, что положительно отразится на энергетической системе и поддержит национальную экономику.
Агентство отмечает, что начать эксплуатацию месторождений стало возможным после того, как сирийская армия восстановила контроль над провинциями Ракка и Дейр-эз-Зор, где эти месторождения были переданы Сирийской нефтяной компании с целью их реабилитации и повторного ввода в производственный процесс.
Также, по данным агентства, Сирийская нефтяная компания начала закачку сырого газа с месторождений Джабса в провинции эль-Хасаке на газоперерабатывающий завод Фурклюс в провинции Хомс под давлением 35 бар для обеспечения газа, предназначенного для выработки электроэнергии. Объем прокачки составляет около 1,2 милллиона кубометров в сутки через станции Кона и Маркада.
