Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Сирия начала добычу нефти и газа из освобожденных месторождений - 24.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20260124/siriya-866867566.html
Сирия начала добычу нефти и газа из освобожденных месторождений
Сирия начала добычу нефти и газа из освобожденных месторождений - 24.01.2026, ПРАЙМ
Сирия начала добычу нефти и газа из освобожденных месторождений
Сирийская нефтяная компания начала добычу нефти и газа с месторождений, перешедших под контроль властей от курдской автономной администрации на северо-востоке... | 24.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-24T19:58+0300
2026-01-24T19:58+0300
энергетика
нефть
газ
сирия
https://cdnn.1prime.ru/img/82269/35/822693598_0:85:2001:1210_1920x0_80_0_0_0764d55496537639433d688f316a3045.jpg
БЕЙРУТ, 24 янв - ПРАЙМ. Сирийская нефтяная компания начала добычу нефти и газа с месторождений, перешедших под контроль властей от курдской автономной администрации на северо-востоке страны, информирует сирийское государственное агентство SANA. "Директор по коммуникациям Сирийской нефтяной компании Сафван Шейх Ахмад подтвердил, что технические бригады компании приступили к операциям по добыче нефти на недавно освобождённых месторождениях и ее транспортировке на нефтеперерабатывающие заводы в Хомсе и Баниясе в рамках комплексного плана по возвращению этих месторождений к работе",- пишет агентство. По словам представителя компании, в течение четырёх месяцев объём добычи достигнет примерно 100 тысяч баррелей нефти в сутки, что положительно отразится на энергетической системе и поддержит национальную экономику. Агентство отмечает, что начать эксплуатацию месторождений стало возможным после того, как сирийская армия восстановила контроль над провинциями Ракка и Дейр-эз-Зор, где эти месторождения были переданы Сирийской нефтяной компании с целью их реабилитации и повторного ввода в производственный процесс. Также, по данным агентства, Сирийская нефтяная компания начала закачку сырого газа с месторождений Джабса в провинции эль-Хасаке на газоперерабатывающий завод Фурклюс в провинции Хомс под давлением 35 бар для обеспечения газа, предназначенного для выработки электроэнергии. Объем прокачки составляет около 1,2 милллиона кубометров в сутки через станции Кона и Маркада.
https://1prime.ru/20260124/tramp-866865723.html
сирия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82269/35/822693598_136:0:1863:1295_1920x0_80_0_0_69028694ecebdbc0682d5ec3228d52aa.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, газ, сирия
Энергетика, Нефть, Газ, СИРИЯ
19:58 24.01.2026
 
Сирия начала добычу нефти и газа из освобожденных месторождений

Сирия начала добычу нефти и газа из освобожденных месторождений на северо-востоке страны

© AFP / Youssef KarwashanВышки на нефтяном месторождении в Сирии
Вышки на нефтяном месторождении в Сирии - ПРАЙМ, 1920, 24.01.2026
Вышки на нефтяном месторождении в Сирии . Архивное фото
© AFP / Youssef Karwashan
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
БЕЙРУТ, 24 янв - ПРАЙМ. Сирийская нефтяная компания начала добычу нефти и газа с месторождений, перешедших под контроль властей от курдской автономной администрации на северо-востоке страны, информирует сирийское государственное агентство SANA.
"Директор по коммуникациям Сирийской нефтяной компании Сафван Шейх Ахмад подтвердил, что технические бригады компании приступили к операциям по добыче нефти на недавно освобождённых месторождениях и ее транспортировке на нефтеперерабатывающие заводы в Хомсе и Баниясе в рамках комплексного плана по возвращению этих месторождений к работе",- пишет агентство.
По словам представителя компании, в течение четырёх месяцев объём добычи достигнет примерно 100 тысяч баррелей нефти в сутки, что положительно отразится на энергетической системе и поддержит национальную экономику.
Агентство отмечает, что начать эксплуатацию месторождений стало возможным после того, как сирийская армия восстановила контроль над провинциями Ракка и Дейр-эз-Зор, где эти месторождения были переданы Сирийской нефтяной компании с целью их реабилитации и повторного ввода в производственный процесс.
Также, по данным агентства, Сирийская нефтяная компания начала закачку сырого газа с месторождений Джабса в провинции эль-Хасаке на газоперерабатывающий завод Фурклюс в провинции Хомс под давлением 35 бар для обеспечения газа, предназначенного для выработки электроэнергии. Объем прокачки составляет около 1,2 милллиона кубометров в сутки через станции Кона и Маркада.
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 24.01.2026
США контролируют всю нефть Венесуэлы, заявил Трамп
18:26
 
ЭнергетикаНефтьГазСИРИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала