Суд взыскал с блогера Домогацкого 49 миллионов рублей

МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Арбитражный суд города Москвы взыскал 49 миллионов рублей в пользу "УК "Экокомплект" с российского блогера Сергея Домогацкого, которого полиция индонезийского острова Бали проверяет на причастность к мошенничеству вокруг строительства вилл на индонезийском острове, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Признать недействительной сделкой платежи, совершенные ООО "УК "Экокомплект" в пользу Домогацкого Сергея Александровича на общую сумму 49 100 655 рублей. Применить последствия недействительности сделок путем взыскания с Домогацкого Сергея Александровича в пользу ООО "УК "Экокомплект" денежных средств в размере 49 100 655 рублей", - приводится в материалах решение суда. В России на стадии доследственной проверки находится уголовное дело с десятками потерпевших с Бали и из России, сообщил РИА Новости представитель ряда потерпевших Александр Зорин. "Как адвокат, представляющий интересы потерпевших, я считаю данное решение суда стратегически значимым, поскольку арбитражный суд детально проанализировав схему Сергея Домогацкого, выявил её истинную суть как красивого "мыльного пузыря": искусственное разделение функций между юридическими лицами (ООО "УК Экокомплект") и индивидуальным предпринимателем, что позволило концентрировать денежные потоки в одних руках при формальном отсутствии ответственности, а также отсутствии производственной базы и спланированно выводить активы под прикрытием иллюзорно созданных лицензионных и агентских отношений", - заявил Зорин. По его словам, решение суда "является реальным шагом к восстановлению прав кредиторов, которых слишком долго кормили иллюзиями вместо домов". Полиция Бали на настоящий момент не может с точностью определить местонахождение Домогацкого, который, по предварительным данным, может быть замешан в мошенничестве вокруг строительства вилл на индонезийском острове, сообщал РИА Новости в ноябре 2025 года источник в полиции острова, пожелавший сохранить анонимность. Дело Домогацкого расследует управление по расследованию киберпреступлений полиции Бали - 29 граждан заявили, что стали жертвами мошенничества вокруг строительства вилл, заявлял агентству источник.

