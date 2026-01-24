https://1prime.ru/20260124/svet-866854706.html
В Мурманской области восстановили свет в попавших под отключение котельных
МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил о восстановлении света в попавших под отключение котельных, также обеспечено подключение объектов водоснабжения и здравоохранения.
В пятницу мэр Мурманска Иван Лебедев сообщил, что из-за скачка напряжения на фоне непогоды в городе частично отключился свет. Такая же ситуация возникла в Североморске. Чибис позднее сообщал, что в области ввели режим повышенной готовности, а временные отключения электроэнергии на территории Мурманска и Североморска "пока будут сохраняться".
"Электроснабжение восстановлено на всех котельных. В ближайшее время тепло поэтапно начнет возвращаться в дома северян", - написал Чибис в Telegram-канале.
Кроме того, обеспечено подключение объектов водоснабжения и здравоохранения.
