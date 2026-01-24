https://1prime.ru/20260124/tramp-866865723.html
США контролируют всю нефть Венесуэлы, заявил Трамп
2026-01-24T18:26+0300
ВАШИНГТОН, 24 янв - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты контролируют всю нефтяную индустрию Венесуэлы, распределяя доходы. "Мы управляем нефтью Венесуэлы. Венесуэла получит что-то, что-то получим мы", - сказал Трамп в интервью New York Post. По словам Трампа, затем в страну придут крупные нефтяные компании. "И они будут добывать столько нефти, что Венесуэла заработает денег больше, чем когда-либо", - добавил Трамп.
