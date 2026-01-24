https://1prime.ru/20260124/tramp-866865723.html

США контролируют всю нефть Венесуэлы, заявил Трамп

США контролируют всю нефть Венесуэлы, заявил Трамп - 24.01.2026, ПРАЙМ

США контролируют всю нефть Венесуэлы, заявил Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты контролируют всю нефтяную индустрию Венесуэлы, распределяя доходы. | 24.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-24T18:26+0300

2026-01-24T18:26+0300

2026-01-24T18:26+0300

нефть

венесуэла

сша

дональд трамп

new york post

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/15/866741783_0:51:2355:1375_1920x0_80_0_0_f43335f6bef3bab6d99f2ab567e9715c.jpg

ВАШИНГТОН, 24 янв - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты контролируют всю нефтяную индустрию Венесуэлы, распределяя доходы. "Мы управляем нефтью Венесуэлы. Венесуэла получит что-то, что-то получим мы", - сказал Трамп в интервью New York Post. По словам Трампа, затем в страну придут крупные нефтяные компании. "И они будут добывать столько нефти, что Венесуэла заработает денег больше, чем когда-либо", - добавил Трамп.

https://1prime.ru/20260123/tramp-866827914.html

венесуэла

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, венесуэла, сша, дональд трамп, new york post