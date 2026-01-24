https://1prime.ru/20260124/turisty-866854862.html
Рас-эль-Хайма к 2030 году планирует привлечь 3,5 миллиона туристов
Рас-эль-Хайма к 2030 году планирует привлечь 3,5 миллиона туристов - 24.01.2026, ПРАЙМ
Рас-эль-Хайма к 2030 году планирует привлечь 3,5 миллиона туристов
Рас-эль-Хайма к 2030 году планирует привлечь около 3,5 миллионов туристов в эмират благодаря расширению прямого авиасообщения, в том числе с Россией, сообщил... | 24.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-24T04:15+0300
2026-01-24T04:15+0300
2026-01-24T04:15+0300
туризм
бизнес
россия
казань
екатеринбург
рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866854862.jpg?1769217331
МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Рас-эль-Хайма к 2030 году планирует привлечь около 3,5 миллионов туристов в эмират благодаря расширению прямого авиасообщения, в том числе с Россией, сообщил РИА Новости вице-президент департамента по развитию туризма эмирата Иад Расбей.
Рас-эль-Хайма связана прямыми рейсами с Москвой, Казанью и Екатеринбургом. Расбей в июле 2025 года заявил РИА Новости, что переговоры о запуске авиасообщения между городами РФ и эмиратом идут, но о деталях говорить пока рано.
"Рас-эль-Хайма планирует к концу 2030 года достигнуть показателя в 3,5 миллионов туристов ежегодно. Расширение прямого авиасообщения, в том числе из России, поможет достичь этот результат", - сказал агентству чиновник.
Расбей отметил, что особое внимание уделяется развитию маршрутов из Казани - мусульманского города РФ, туристы которого находят в Рас-эль-Хайме культурное и религиозное сходство, а также удобные пути для паломничества в Саудовскую Аравию.
"Мы обсуждаем с авиакомпаниями возможность добавления рейсов из других регионов России или увеличение количества рейсов, особенно из Казани и Екатеринбурга… Санкт-Петербург, конечно, находится в зоне наших интересов. Надеюсь, что мы сможем договориться с авиакомпаниями о запуске прямых рейсов из Санкт-Петербурга", - заключил вице-президент департамента.
Рас-эль-Хайма - один из семи эмиратов, входящих в состав ОАЭ. Самый северный эмират известен высокими горами, оазисами из мангровых деревьев и сравнительно недорогими гостиницами.
казань
екатеринбург
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, бизнес, россия, казань, екатеринбург, рф
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, КАЗАНЬ, ЕКАТЕРИНБУРГ, РФ
Рас-эль-Хайма к 2030 году планирует привлечь 3,5 миллиона туристов
Рас-эль-Хайма к 2030 году планирует привлечь 3,5 миллиона туристов
МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Рас-эль-Хайма к 2030 году планирует привлечь около 3,5 миллионов туристов в эмират благодаря расширению прямого авиасообщения, в том числе с Россией, сообщил РИА Новости вице-президент департамента по развитию туризма эмирата Иад Расбей.
Рас-эль-Хайма связана прямыми рейсами с Москвой, Казанью и Екатеринбургом. Расбей в июле 2025 года заявил РИА Новости, что переговоры о запуске авиасообщения между городами РФ и эмиратом идут, но о деталях говорить пока рано.
"Рас-эль-Хайма планирует к концу 2030 года достигнуть показателя в 3,5 миллионов туристов ежегодно. Расширение прямого авиасообщения, в том числе из России, поможет достичь этот результат", - сказал агентству чиновник.
Расбей отметил, что особое внимание уделяется развитию маршрутов из Казани - мусульманского города РФ, туристы которого находят в Рас-эль-Хайме культурное и религиозное сходство, а также удобные пути для паломничества в Саудовскую Аравию.
"Мы обсуждаем с авиакомпаниями возможность добавления рейсов из других регионов России или увеличение количества рейсов, особенно из Казани и Екатеринбурга… Санкт-Петербург, конечно, находится в зоне наших интересов. Надеюсь, что мы сможем договориться с авиакомпаниями о запуске прямых рейсов из Санкт-Петербурга", - заключил вице-президент департамента.
Рас-эль-Хайма - один из семи эмиратов, входящих в состав ОАЭ. Самый северный эмират известен высокими горами, оазисами из мангровых деревьев и сравнительно недорогими гостиницами.