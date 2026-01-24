Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Рас-эль-Хайма к 2030 году планирует привлечь 3,5 миллиона туристов - 24.01.2026, ПРАЙМ
Рас-эль-Хайма к 2030 году планирует привлечь 3,5 миллиона туристов
Рас-эль-Хайма к 2030 году планирует привлечь 3,5 миллиона туристов - 24.01.2026, ПРАЙМ
Рас-эль-Хайма к 2030 году планирует привлечь 3,5 миллиона туристов
Рас-эль-Хайма к 2030 году планирует привлечь около 3,5 миллионов туристов в эмират благодаря расширению прямого авиасообщения, в том числе с Россией, сообщил... | 24.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-24T04:15+0300
2026-01-24T04:15+0300
МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Рас-эль-Хайма к 2030 году планирует привлечь около 3,5 миллионов туристов в эмират благодаря расширению прямого авиасообщения, в том числе с Россией, сообщил РИА Новости вице-президент департамента по развитию туризма эмирата Иад Расбей. Рас-эль-Хайма связана прямыми рейсами с Москвой, Казанью и Екатеринбургом. Расбей в июле 2025 года заявил РИА Новости, что переговоры о запуске авиасообщения между городами РФ и эмиратом идут, но о деталях говорить пока рано. "Рас-эль-Хайма планирует к концу 2030 года достигнуть показателя в 3,5 миллионов туристов ежегодно. Расширение прямого авиасообщения, в том числе из России, поможет достичь этот результат", - сказал агентству чиновник. Расбей отметил, что особое внимание уделяется развитию маршрутов из Казани - мусульманского города РФ, туристы которого находят в Рас-эль-Хайме культурное и религиозное сходство, а также удобные пути для паломничества в Саудовскую Аравию. "Мы обсуждаем с авиакомпаниями возможность добавления рейсов из других регионов России или увеличение количества рейсов, особенно из Казани и Екатеринбурга… Санкт-Петербург, конечно, находится в зоне наших интересов. Надеюсь, что мы сможем договориться с авиакомпаниями о запуске прямых рейсов из Санкт-Петербурга", - заключил вице-президент департамента. Рас-эль-Хайма - один из семи эмиратов, входящих в состав ОАЭ. Самый северный эмират известен высокими горами, оазисами из мангровых деревьев и сравнительно недорогими гостиницами.
туризм, бизнес, россия, казань, екатеринбург, рф
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, КАЗАНЬ, ЕКАТЕРИНБУРГ, РФ
04:15 24.01.2026
 
Рас-эль-Хайма к 2030 году планирует привлечь 3,5 миллиона туристов

Рас-эль-Хайма к 2030 году планирует привлечь 3,5 миллиона туристов

МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Рас-эль-Хайма к 2030 году планирует привлечь около 3,5 миллионов туристов в эмират благодаря расширению прямого авиасообщения, в том числе с Россией, сообщил РИА Новости вице-президент департамента по развитию туризма эмирата Иад Расбей.
Рас-эль-Хайма связана прямыми рейсами с Москвой, Казанью и Екатеринбургом. Расбей в июле 2025 года заявил РИА Новости, что переговоры о запуске авиасообщения между городами РФ и эмиратом идут, но о деталях говорить пока рано.
"Рас-эль-Хайма планирует к концу 2030 года достигнуть показателя в 3,5 миллионов туристов ежегодно. Расширение прямого авиасообщения, в том числе из России, поможет достичь этот результат", - сказал агентству чиновник.
Расбей отметил, что особое внимание уделяется развитию маршрутов из Казани - мусульманского города РФ, туристы которого находят в Рас-эль-Хайме культурное и религиозное сходство, а также удобные пути для паломничества в Саудовскую Аравию.
"Мы обсуждаем с авиакомпаниями возможность добавления рейсов из других регионов России или увеличение количества рейсов, особенно из Казани и Екатеринбурга… Санкт-Петербург, конечно, находится в зоне наших интересов. Надеюсь, что мы сможем договориться с авиакомпаниями о запуске прямых рейсов из Санкт-Петербурга", - заключил вице-президент департамента.
Рас-эль-Хайма - один из семи эмиратов, входящих в состав ОАЭ. Самый северный эмират известен высокими горами, оазисами из мангровых деревьев и сравнительно недорогими гостиницами.
 
