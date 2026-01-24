https://1prime.ru/20260124/ukraina-866853274.html

"Случится по-настоящему плохое". В США предупредили насчет СВО

МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. В случае продолжения конфликта на Украине в Европе может разыграться большая трагедия, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал экс-советник главы Минобороны США Дуглас Макгрегор."Необходимо как можно скорее закончить конфликт на Украине. Если мы не будем осторожны, это станет ужасной трагедией для Восточной Европы и в конечном счете для Европы в целом. Чем дольше это продолжается, тем выше вероятность, что случится что-то по-настоящему плохое. <…> Путин проявляет поразительную сдержанность. А ведь многие хотели бы, чтобы натовцам преподали очень серьезный урок — раз и навсегда", —заявил он.Макгрегор также отметил, что коррумпированные украинские власти продолжают попытки нанести России максимальный урон."Зеленский имеет более миллиарда долларов наличными, размещенных на различных банковских счетах. Это не секрет. ЦРУ об этом знает. Я уверен, что Моссад, МИ-6 и другие разведслужбы тоже осведомлены. И основная задача сидящего в Киеве правительства, помимо собственного обогащения и поддержания этой аферы, — продолжать наносить ущерб русским", — отметил советник.По сообщению Reuters, в пятницу завершился первый раунд проходящих в закрытом формате переговоров между представителями России, США и Украины в ОАЭ. Чиновник из американской администрации заявил NBC News, что встреча была продуктивной и контакты продолжатся завтра.Российская делегация, состоящая из сотрудников Минобороны, отправилась на переговоры в Абу-Даби вчера утром во главе с начальником Главного управления Генштаба ВС адмиралом Игорем Костюковым.В ночь на пятницу Владимир Путин провел в Кремле переговоры с американской делегацией под руководством спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа. По результатам встречи было решено провести первое заседание рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины.

