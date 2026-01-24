Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Случится по-настоящему плохое". В США предупредили насчет СВО - 24.01.2026, ПРАЙМ
Спецоперация на Украине
"Случится по-настоящему плохое". В США предупредили насчет СВО
2026-01-24T02:11+0300
2026-01-24T02:11+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/18/859859680_0:176:3017:1873_1920x0_80_0_0_971afcef2efc960fd6062e0257898890.jpg
МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. В случае продолжения конфликта на Украине в Европе может разыграться большая трагедия, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал экс-советник главы Минобороны США Дуглас Макгрегор."Необходимо как можно скорее закончить конфликт на Украине. Если мы не будем осторожны, это станет ужасной трагедией для Восточной Европы и в конечном счете для Европы в целом. Чем дольше это продолжается, тем выше вероятность, что случится что-то по-настоящему плохое. &lt;…&gt; Путин проявляет поразительную сдержанность. А ведь многие хотели бы, чтобы натовцам преподали очень серьезный урок — раз и навсегда", —заявил он.Макгрегор также отметил, что коррумпированные украинские власти продолжают попытки нанести России максимальный урон."Зеленский имеет более миллиарда долларов наличными, размещенных на различных банковских счетах. Это не секрет. ЦРУ об этом знает. Я уверен, что Моссад, МИ-6 и другие разведслужбы тоже осведомлены. И основная задача сидящего в Киеве правительства, помимо собственного обогащения и поддержания этой аферы, — продолжать наносить ущерб русским", — отметил советник.По сообщению Reuters, в пятницу завершился первый раунд проходящих в закрытом формате переговоров между представителями России, США и Украины в ОАЭ. Чиновник из американской администрации заявил NBC News, что встреча была продуктивной и контакты продолжатся завтра.Российская делегация, состоящая из сотрудников Минобороны, отправилась на переговоры в Абу-Даби вчера утром во главе с начальником Главного управления Генштаба ВС адмиралом Игорем Костюковым.В ночь на пятницу Владимир Путин провел в Кремле переговоры с американской делегацией под руководством спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа. По результатам встречи было решено провести первое заседание рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины.
02:11 24.01.2026
 
"Случится по-настоящему плохое". В США предупредили насчет СВО

Аналитик Макгрегор: если на Украине вскоре не наступит мир, ЕС ждет трагедия

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге
Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге - ПРАЙМ, 1920, 24.01.2026
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. В случае продолжения конфликта на Украине в Европе может разыграться большая трагедия, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал экс-советник главы Минобороны США Дуглас Макгрегор.
"Необходимо как можно скорее закончить конфликт на Украине. Если мы не будем осторожны, это станет ужасной трагедией для Восточной Европы и в конечном счете для Европы в целом. Чем дольше это продолжается, тем выше вероятность, что случится что-то по-настоящему плохое. <…> Путин проявляет поразительную сдержанность. А ведь многие хотели бы, чтобы натовцам преподали очень серьезный урок — раз и навсегда", —заявил он.
Макгрегор также отметил, что коррумпированные украинские власти продолжают попытки нанести России максимальный урон.
"Зеленский имеет более миллиарда долларов наличными, размещенных на различных банковских счетах. Это не секрет. ЦРУ об этом знает. Я уверен, что Моссад, МИ-6 и другие разведслужбы тоже осведомлены. И основная задача сидящего в Киеве правительства, помимо собственного обогащения и поддержания этой аферы, — продолжать наносить ущерб русским", — отметил советник.
По сообщению Reuters, в пятницу завершился первый раунд проходящих в закрытом формате переговоров между представителями России, США и Украины в ОАЭ. Чиновник из американской администрации заявил NBC News, что встреча была продуктивной и контакты продолжатся завтра.
Российская делегация, состоящая из сотрудников Минобороны, отправилась на переговоры в Абу-Даби вчера утром во главе с начальником Главного управления Генштаба ВС адмиралом Игорем Костюковым.
В ночь на пятницу Владимир Путин провел в Кремле переговоры с американской делегацией под руководством спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа. По результатам встречи было решено провести первое заседание рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 23.01.2026
"Сотрут в порошок". На Западе предупредили Зеленского из-за речи в Давосе
Вчера, 23:18
 
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
