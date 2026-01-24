https://1prime.ru/20260124/vsu-866869475.html

ВСУ сосредоточились на "охоте" на медиков, заявил посол Мирошник

ВСУ сосредоточились на "охоте" на медиков, заявил посол Мирошник - 24.01.2026, ПРАЙМ

ВСУ сосредоточились на "охоте" на медиков, заявил посол Мирошник

Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в связи с атакой на машину скорой помощи в Запорожской области заявил, что... | 24.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-24T21:59+0300

2026-01-24T21:59+0300

2026-01-24T21:59+0300

спецоперация на украине

общество

здоровье

херсонская область

запорожская область

владимир сальдо

всу

мид рф

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/05/860331836_0:0:3149:1771_1920x0_80_0_0_d3de77b97e10eb5c0cfba4bbbd40fc36.jpg

МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в связи с атакой на машину скорой помощи в Запорожской области заявил, что ВСУ сконцентрировались на "охоте" на медиков. В субботу поликлиника Каховской центральной районной больницы в Херсонской области подверглась артиллерийскому удару ВСУ, обошлось без жертв. Кроме того, в субботу губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ атаковали медицинский автомобиль, направлявшийся к тяжелобольному пациенту в Херсонской области. В машине находилось три человека, которые не выходили на связь. Позднее Сальдо сообщил, что вся бригада атакованного украинским дроном медицинского автомобиля погибла. "Похоже, что враг сконцентрировал усилия на "охоте" на медиков, как наиболее вызывающем деянии, противоречащем нормам международного гуманитарного права", - написал Мирошник в своем Telegram-канале.

https://1prime.ru/20260122/vsu-866781030.html

херсонская область

запорожская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , здоровье, херсонская область, запорожская область, владимир сальдо, всу, мид рф