ВСУ сосредоточились на "охоте" на медиков, заявил посол Мирошник
ВСУ сосредоточились на "охоте" на медиков, заявил посол Мирошник
2026-01-24T21:59+0300
спецоперация на украине
общество
здоровье
херсонская область
запорожская область
владимир сальдо
всу
мид рф
МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в связи с атакой на машину скорой помощи в Запорожской области заявил, что ВСУ сконцентрировались на "охоте" на медиков. В субботу поликлиника Каховской центральной районной больницы в Херсонской области подверглась артиллерийскому удару ВСУ, обошлось без жертв. Кроме того, в субботу губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ атаковали медицинский автомобиль, направлявшийся к тяжелобольному пациенту в Херсонской области. В машине находилось три человека, которые не выходили на связь. Позднее Сальдо сообщил, что вся бригада атакованного украинским дроном медицинского автомобиля погибла. "Похоже, что враг сконцентрировал усилия на "охоте" на медиков, как наиболее вызывающем деянии, противоречащем нормам международного гуманитарного права", - написал Мирошник в своем Telegram-канале.
херсонская область
запорожская область
ВСУ сосредоточились на "охоте" на медиков, заявил посол Мирошник
