Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ВСУ сосредоточились на "охоте" на медиков, заявил посол Мирошник - 24.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20260124/vsu-866869475.html
ВСУ сосредоточились на "охоте" на медиков, заявил посол Мирошник
ВСУ сосредоточились на "охоте" на медиков, заявил посол Мирошник - 24.01.2026, ПРАЙМ
ВСУ сосредоточились на "охоте" на медиков, заявил посол Мирошник
Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в связи с атакой на машину скорой помощи в Запорожской области заявил, что... | 24.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-24T21:59+0300
2026-01-24T21:59+0300
спецоперация на украине
общество
здоровье
херсонская область
запорожская область
владимир сальдо
всу
мид рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/05/860331836_0:0:3149:1771_1920x0_80_0_0_d3de77b97e10eb5c0cfba4bbbd40fc36.jpg
МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в связи с атакой на машину скорой помощи в Запорожской области заявил, что ВСУ сконцентрировались на "охоте" на медиков. В субботу поликлиника Каховской центральной районной больницы в Херсонской области подверглась артиллерийскому удару ВСУ, обошлось без жертв. Кроме того, в субботу губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ атаковали медицинский автомобиль, направлявшийся к тяжелобольному пациенту в Херсонской области. В машине находилось три человека, которые не выходили на связь. Позднее Сальдо сообщил, что вся бригада атакованного украинским дроном медицинского автомобиля погибла. "Похоже, что враг сконцентрировал усилия на "охоте" на медиков, как наиболее вызывающем деянии, противоречащем нормам международного гуманитарного права", - написал Мирошник в своем Telegram-канале.
https://1prime.ru/20260122/vsu-866781030.html
херсонская область
запорожская область
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/05/860331836_209:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_10d54a85bd7a3ec409d9708952e47a0e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , здоровье, херсонская область, запорожская область, владимир сальдо, всу, мид рф
Спецоперация на Украине, Общество , Здоровье, Херсонская область, Запорожская область, Владимир Сальдо, ВСУ, МИД РФ
21:59 24.01.2026
 
ВСУ сосредоточились на "охоте" на медиков, заявил посол Мирошник

Посол Мирошник: ВСУ сконцентрировались на "охоте" на медиков

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкРодион Мирошник
Родион Мирошник - ПРАЙМ, 1920, 24.01.2026
Родион Мирошник. Архивное фото
© РИА Новости . Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в связи с атакой на машину скорой помощи в Запорожской области заявил, что ВСУ сконцентрировались на "охоте" на медиков.
В субботу поликлиника Каховской центральной районной больницы в Херсонской области подверглась артиллерийскому удару ВСУ, обошлось без жертв. Кроме того, в субботу губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ атаковали медицинский автомобиль, направлявшийся к тяжелобольному пациенту в Херсонской области. В машине находилось три человека, которые не выходили на связь. Позднее Сальдо сообщил, что вся бригада атакованного украинским дроном медицинского автомобиля погибла.
"Похоже, что враг сконцентрировал усилия на "охоте" на медиков, как наиболее вызывающем деянии, противоречащем нормам международного гуманитарного права", - написал Мирошник в своем Telegram-канале.
Беженец из Димитрова рассказал, как ВСУ выбрасывали военную форму
22 января, 06:18
 
Спецоперация на УкраинеОбществоЗдоровьеХерсонская областьЗапорожская областьВладимир СальдоВСУМИД РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала