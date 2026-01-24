https://1prime.ru/20260124/zelenskiy-866860041.html

На Западе сделали громкое заявление на фоне переговоров в Абу-Даби

На Западе сделали громкое заявление на фоне переговоров в Абу-Даби

МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. С большой долей вероятности Владимир Зеленский не согласится на уступки по территориям, заявил журналист и политический обозреватель Марк Галеотти в комментарии Sky News."Нет никаких признаков того, что Зеленский может или пойдет на такую масштабную уступку русским, даже если американцы будут настаивать на этом. Вот в чем проблема", — говорится в публикации.Галеотти отметил, что последние детали урегулирования конфликта очень сложно согласовать.Заседание трехсторонней группы состоялось вчера в Абу-Даби. На переговоры отправилась российская рабочая делегация по вопросам безопасности. Она состоит из представителей Минобороны, возглавляет ее начальник Главного управления Генштаба ВС адмирал Игорь Костюков.В ОАЭ также встретятся и руководители двусторонней группы по экономическим делам: глава РФПИ Кирилл Дмитриев и спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф, они обсудят вопросы заблокированных в США российских активов.

