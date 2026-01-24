Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе сделали громкое заявление на фоне переговоров в Абу-Даби - 24.01.2026
Спецоперация на Украине
На Западе сделали громкое заявление на фоне переговоров в Абу-Даби
С большой долей вероятности Владимир Зеленский не согласится на уступки по территориям, заявил журналист и политический обозреватель Марк Галеотти в комментарии | 24.01.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. С большой долей вероятности Владимир Зеленский не согласится на уступки по территориям, заявил журналист и политический обозреватель Марк Галеотти в комментарии Sky News."Нет никаких признаков того, что Зеленский может или пойдет на такую масштабную уступку русским, даже если американцы будут настаивать на этом. Вот в чем проблема", — говорится в публикации.Галеотти отметил, что последние детали урегулирования конфликта очень сложно согласовать.Заседание трехсторонней группы состоялось вчера в Абу-Даби. На переговоры отправилась российская рабочая делегация по вопросам безопасности. Она состоит из представителей Минобороны, возглавляет ее начальник Главного управления Генштаба ВС адмирал Игорь Костюков.В ОАЭ также встретятся и руководители двусторонней группы по экономическим делам: глава РФПИ Кирилл Дмитриев и спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф, они обсудят вопросы заблокированных в США российских активов.
владимир зеленский, запад, оаэ, абу-даби
Спецоперация на Украине, Владимир Зеленский, ЗАПАД, ОАЭ, Абу-Даби
09:57 24.01.2026
 
На Западе сделали громкое заявление на фоне переговоров в Абу-Даби

Галеотти заявил, что нет признаков, что Зеленский пойдет на уступки

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкФлаги России и Украины
Флаги России и Украины - ПРАЙМ, 1920, 24.01.2026
Флаги России и Украины. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. С большой долей вероятности Владимир Зеленский не согласится на уступки по территориям, заявил журналист и политический обозреватель Марк Галеотти в комментарии Sky News.

"Нет никаких признаков того, что Зеленский может или пойдет на такую масштабную уступку русским, даже если американцы будут настаивать на этом. Вот в чем проблема", — говорится в публикации.
Галеотти отметил, что последние детали урегулирования конфликта очень сложно согласовать.

Заседание трехсторонней группы состоялось вчера в Абу-Даби. На переговоры отправилась российская рабочая делегация по вопросам безопасности. Она состоит из представителей Минобороны, возглавляет ее начальник Главного управления Генштаба ВС адмирал Игорь Костюков.

В ОАЭ также встретятся и руководители двусторонней группы по экономическим делам: глава РФПИ Кирилл Дмитриев и спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф, они обсудят вопросы заблокированных в США российских активов.
Спецоперация на УкраинеВладимир ЗеленскийЗАПАДОАЭАбу-Даби
 
 
