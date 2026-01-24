https://1prime.ru/20260124/zelenskiy-866862673.html
Зеленский экстренно обратился к Трампу после удара ВС России
МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Владимир Зеленский призвал срочно дать Украине системы ПВО после удара российских военных. Об этом он написал в Telegram-канале. "Каждый такой российский удар по энергетике доказывает, что нельзя медлить с поставками ПВО. Рассчитываем на реакцию и помощь всех наших партнеров", — говорится в публикации.Минобороны России раннее сообщило, что в ночь на субботу нанесла массированный удар возмездия по украинскому заводу, выпускающему беспилотники дальнего действия, и объектам ТЭК, связанным с ВСУ. В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Владимир Зеленский призвал срочно дать Украине системы ПВО после удара российских военных. Об этом он написал в Telegram-канале.
"Каждый такой российский удар по энергетике доказывает, что нельзя медлить с поставками ПВО. Рассчитываем на реакцию и помощь всех наших партнеров", — говорится в публикации.
Зеленский сделал истеричное заявление о конфликте на Украине
Минобороны России раннее сообщило, что в ночь на субботу нанесла массированный удар возмездия по украинскому заводу, выпускающему беспилотники дальнего действия, и объектам ТЭК, связанным с ВСУ.
В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
