Зеленский экстренно обратился к Трампу после удара ВС России - 24.01.2026
Спецоперация на Украине
Зеленский экстренно обратился к Трампу после удара ВС России
2026-01-24T15:52+0300
2026-01-24T15:52+0300
спецоперация на украине
россия
украина
владимир зеленский
всу
минобороны рф
МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Владимир Зеленский призвал срочно дать Украине системы ПВО после удара российских военных. Об этом он написал в Telegram-канале. "Каждый такой российский удар по энергетике доказывает, что нельзя медлить с поставками ПВО. Рассчитываем на реакцию и помощь всех наших партнеров", — говорится в публикации.Минобороны России раннее сообщило, что в ночь на субботу нанесла массированный удар возмездия по украинскому заводу, выпускающему беспилотники дальнего действия, и объектам ТЭК, связанным с ВСУ. В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
украина
2026
1920
1920
true
россия, украина, владимир зеленский, всу, минобороны рф
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, Владимир Зеленский, ВСУ, Минобороны РФ
15:52 24.01.2026
 
Зеленский экстренно обратился к Трампу после удара ВС России

Зеленский призвал срочно дать Украине системы ПВО после удара ВС РФ

© Фото : Public Domain/President Of UkraineВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 24.01.2026
Владимир Зеленский. Архивное фото
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Владимир Зеленский призвал срочно дать Украине системы ПВО после удара российских военных. Об этом он написал в Telegram-канале.

"Каждый такой российский удар по энергетике доказывает, что нельзя медлить с поставками ПВО. Рассчитываем на реакцию и помощь всех наших партнеров", — говорится в публикации.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 14.01.2026
Зеленский сделал истеричное заявление о конфликте на Украине
14 января, 09:21
Минобороны России раннее сообщило, что в ночь на субботу нанесла массированный удар возмездия по украинскому заводу, выпускающему беспилотники дальнего действия, и объектам ТЭК, связанным с ВСУ.

В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 29.12.2025
СМИ ужаснулись сюрпризу Путина, который он преподнес Зеленскому
29 декабря 2025, 09:22
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯУКРАИНАВладимир ЗеленскийВСУМинобороны РФ
 
 
