"Станет вдвое дороже". Куда потекут все деньги мира

2026-01-24T07:07+0300

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/14/866706014_43:0:2774:1536_1920x0_80_0_0_914b997c2e6c91597e0f09a6df8d7e79.png

МОСКВА, 24 янв – ПРАЙМ, Наталья Карнова. Цены на золото штурмуют все новые вершины, а аналитики соревнуются в прогнозах. Одни предрекают очередной двукратный скачок вверх, другие — столь же впечатляющий обвал. Где истина и что случится, если инвесторы направят все деньги в желтый металл, — в материале "Прайм".Прогнозы шокируютЗолото не перестает удивлять: в пятницу вплотную приблизилось к очередной психологической отметке в пять тысяч долларов за унцию. За год подорожало почти вдвое.Аналитики связывают это прежде всего с геополитикой. Громкие заявления Трампа заставляют инвесторов уходить в защитные активы. А их не так уж много: реальность заставляет сомневаться в надежности любых валют и бумаг. Остается вечная ценность —золото.В этом десятилетии оно только дорожает, а с середины 2024-го делает это удивительно быстро, обгоняя любые рисковые активы. На этом фоне прогноз аналитиков Saxo Bank о десяти тысячах долларов за унцию уже не выглядит эпатажным.Хотя на самом деле он именно такой. Это один из ежегодных "шокирующих прогнозов" (outrageous predictions) банка. Заведомо маловероятный, но эффектный сценарий.В Bloomberg же со ссылкой на аналитиков Citi дали другой ориентир: 2500 долларов. По мнению агентства, нынешняя цена сильно завышена из-за ухода инвесторов в защитные активы.Бессмертный металлИ то, и другое возможно. Однако не в ближней и даже не в среднесрочной перспективе.По мнению эксперта по рынку драгкамней и металлов Дмитрия Назаркина, золото подорожает еще сильнее."На фоне усиливающейся геополитической турбулентности и проблем во многих отраслях промышленности по всему миру, роста закредитованности государств и корпораций, зависимости глобальной экономики от нестабильной и незащищенной цифровой инфраструктуры физические активы, обладающие ценностью, заложенной в них природой, все привлекательнее", — поясняет он.Золото никогда не ржавеет. Этот актив вполне можно назвать бессмертным. Желтый металл используется и в промышленности, и в инвестициях, он ценен сам по себе, вне зависимости от конъюнктуры.Это выгодно отличает его от бумажных денег — хрупких физически и максимально зависящих от экономики страны-эмитента. Любая валюта колеблется из-за мнения рынка о ней, золото же в этом мнении не нуждается."Что уж говорить о любом виде электронных денег, которым нужна кибербезопасность и как минимум интернет с элементарным источником электричества в точке, где этими деньгами хотят воспользоваться", — добавляет эксперт.Подорожали и другие драгоценные металлы. Так, серебро за год — более чем вдвое, платина и палладий — почти в два с половиной раза. И тут цены штурмуют исторические рекорды. Промышленные металлы не отстают — медь, олово, алюминий. Сказываются дефицит и восстановление спроса.Разумный консерватизмПри этом не стоит забывать, что большинство инвесторов настроены консервативно —воздерживаются от резких шагов. Кроме того, деньги любят тишину, а в сегодняшнем скачке золота велика доля паники и сиюминутного хайпа.Оценка Bloomberg отражает озабоченность многих инвестдомов тем, что такой взлет со временем сдуется, считает эксперт московского отделения "Опоры России" по финансово-правовой безопасности Сергей Елин."Они привязывают золото к более "нормальным" реальным ставкам ФРС, охлаждению геополитической напряженности и прекращению паники. Многие участники рынка видят потенциал коррекции в районе 3,7-4 тысячи долларов за унцию в этом году за счет продолжения покупок центробанков и мягкой политики ФРС", — говорит он.Таким образом, обе полярные оценки предполагают разный уровень допущений по рискам. Десять тысяч — после всемирного шока и тотального оттока из фиатных валют. Две с половиной —геополитический штиль, мягкое снижение ставок и возвращение инвесторов в риск, уточняет эксперт.По его мнению, в первом случае речь скорее об искусственном моделировании "черных лебедей" — обвала доллара, возвышения "золотого юаня", технологического коллапса или какой-то еще нестабильности. Во втором — осторожный базовый сценарий и управление клиентскими рисками. То есть он ближе к реальности, хотя, возможно, излишне консервативен.Бегство в золото — есть ли резонС одной стороны, вероятность дальнейшего подорожания велика, поскольку как минимум геополитика успокаиваться не собирается. Государства продолжают скупать драгметалл в резервы. Так что есть шанс неплохо заработать.С другой — уже и без того было мощное ралли без значимой коррекции. Консенсус по рынку ближе к плавному росту и стабилизации в районе четырех тысяч долларов, нежели к кратному удвоению или краху.Если есть желание приобрести золото в качестве защитного актива, то тут много вариантов. Это и физический металл в виде слитков и монет, и цифровые инструменты, позволяющие не только зарабатывать на росте цены, но и получать дивиденды.По мнению Сергея Елина, частному инвестору разумно рассматривать золото как страховой актив в портфеле на уровне 10-20 процентов. Спекуляция в стиле "ставлю все на десять тысяч" неоправданна, поскольку вероятность экстремального сценария по определению низкая, а просадки на сотни долларов за унцию станут нормой."Чтобы бегство инвесторов в золото стало массовым, должен наступить тяжелый кризис. Масштабные геополитические потрясения, потеря доверия к доллару и облигациям, крах мировых валют. Это уже сценарий глобальной рецессии, проблем на долговых рынках и пересмотра моделей роста", — рассуждает эксперт.Если ничего подобного не произойдет, то центральные банки и крупные фонды увеличат долю золота для страховки от рисков. Это благотворно скажется на жизнеспособности других активов, которыми они обладают, уверен Дмитрий Назаров. Полностью от акций и облигаций не откажутся, зато давление на самые рискованные сегменты —развивающиеся рынки, технологические стартапы — усилится.

