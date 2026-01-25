Новость о перспективах встречи Путина и Зеленского возмутила британцев
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Читатели Daily Mail бурно отреагировали на статью американского портала Axios о вероятности личной встречи между президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.
"Зеленский не хочет окончания войны, потому что тогда он снова станет никем — перестанет быть центром внимания для богатых стран", — написал один из комментаторов.
"Этот конфликт не закончится, пока Украина не признает поражение. Никаких перемирий и сделок не будет. Россия дала это понять предельно ясно. Эти встречи — всего лишь политический театр. Запад отчаянно пытается сохранить лицо, несмотря на все, что они вложили в эту прокси-войну, она потерпела сокрушительный провал", — отметил другой.
"Как (президент США Дональд — Прим. ред.) Трамп сказал Зеленскому еще в феврале прошлого года, — у него нет козырей", — поделился мнением еще один пользователь.
"Этот маленький наркоман будет дрожать и трястись перед Путиным", — высказался четвертый.
"А ведь это могло произойти в течение месяца после начала конфликта", — заключили читатели.
В воскресенье портал Axios из США заявил, что переговоры в формате трёх сторон в Абу-Даби открывают путь к возможной встрече лидеров России и Украины.
Двухдневные обсуждения в ОАЭ с участием делегаций от Москвы, Вашингтона и Киева сосредоточились на вопросах безопасности. Они проводились в закрытом режиме и касались нерешённых аспектов мирного плана, предложенного США. Группу от России возглавлял начальник Главного управления Генштаба ВС адмирал Игорь Костюков. В переговорах также участвовал генерал-лейтенант Александр Зорин, который занимается вопросами обмена пленными.
Ожидается, что информацию о результатах этих встреч дадут представители России, США и Украины. Новый этап переговоров, возможно, пройдёт на следующей неделе в ОАЭ.
