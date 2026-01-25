https://1prime.ru/20260125/chibis-866893653.html

В Мурманской области рассказали о работах по восстановлению ЛЭП

МУРМАНСК, 25 янв – ПРАЙМ. Работы на площадке по восстановлению линий "Россетей" в Мурманской области ведутся в крайне тяжелых погодных условиях, сроки окончания работ прогнозировать сложно, сообщил губернатор региона Андрей Чибис в своем Telegram-канале. "Работы на площадке по восстановлению линий "Россетей" ведутся в крайне тяжелых погодных условиях. Еще труднее туда доставить необходимую технику – местность рельефная, с множеством крутых подъемов. Вертолету также не удалось совершить посадку из-за нулевой видимости", - рассказал Чибис, который ранее сообщал, что лично отправился на место ЧП. По словам главы региона, специалисты работают на грани возможностей, пробуют вновь и вновь сделать все, чтобы наладить линии, "однако конкретные сроки пока назвать сложно". В очередной раз специалисты предпринимают попытку возвести временные опоры, но погода вносит свои коррективы. Чибис поблагодарил Северный флот и частные компании за оперативную помощь с нужной техникой и сотрудников МЧС за доставку рабочих к месту устранения аварии. Вечером в пятницу в Мурманске и Североморске произошло масштабное отключение электроэнергии из-за повреждения пяти опор ЛЭП, часть районов осталась без света, воды и тепла. Возбуждено уголовное дело по статье "халатность". В воскресенье проводится ротация потребителей, по-прежнему значительные части городов обстаются без электричества, котельные работают штатно. В регионе введен режим ЧС.

