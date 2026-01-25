Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Мурманской области рассказали о работах по восстановлению ЛЭП - 25.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260125/chibis-866893653.html
В Мурманской области рассказали о работах по восстановлению ЛЭП
В Мурманской области рассказали о работах по восстановлению ЛЭП - 25.01.2026, ПРАЙМ
В Мурманской области рассказали о работах по восстановлению ЛЭП
Работы на площадке по восстановлению линий "Россетей" в Мурманской области ведутся в крайне тяжелых погодных условиях, сроки окончания работ прогнозировать... | 25.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-25T23:19+0300
2026-01-25T23:19+0300
россия
мурманск
россети
мчс
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/19/866885016_0:167:3051:1883_1920x0_80_0_0_46ab842a3c7a839da10ec972778dabdb.jpg
МУРМАНСК, 25 янв – ПРАЙМ. Работы на площадке по восстановлению линий "Россетей" в Мурманской области ведутся в крайне тяжелых погодных условиях, сроки окончания работ прогнозировать сложно, сообщил губернатор региона Андрей Чибис в своем Telegram-канале. "Работы на площадке по восстановлению линий "Россетей" ведутся в крайне тяжелых погодных условиях. Еще труднее туда доставить необходимую технику – местность рельефная, с множеством крутых подъемов. Вертолету также не удалось совершить посадку из-за нулевой видимости", - рассказал Чибис, который ранее сообщал, что лично отправился на место ЧП. По словам главы региона, специалисты работают на грани возможностей, пробуют вновь и вновь сделать все, чтобы наладить линии, "однако конкретные сроки пока назвать сложно". В очередной раз специалисты предпринимают попытку возвести временные опоры, но погода вносит свои коррективы. Чибис поблагодарил Северный флот и частные компании за оперативную помощь с нужной техникой и сотрудников МЧС за доставку рабочих к месту устранения аварии. Вечером в пятницу в Мурманске и Североморске произошло масштабное отключение электроэнергии из-за повреждения пяти опор ЛЭП, часть районов осталась без света, воды и тепла. Возбуждено уголовное дело по статье "халатность". В воскресенье проводится ротация потребителей, по-прежнему значительные части городов обстаются без электричества, котельные работают штатно. В регионе введен режим ЧС.
https://1prime.ru/20260125/chp-866885183.html
мурманск
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/19/866885016_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_7fc4fdd80c41e12c8da32f008d5cd9dc.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, мурманск, россети, мчс, в мире
РОССИЯ, МУРМАНСК, Россети, МЧС, В мире
23:19 25.01.2026
 
В Мурманской области рассказали о работах по восстановлению ЛЭП

Чибис: работы по восстановлению ЛЭП под Мурманском ведутся в крайне тяжелых условиях

© РИА Новости . Павел Львов | Перейти в медиабанкСтеклянные изоляторы на линиях электропередач
Стеклянные изоляторы на линиях электропередач - ПРАЙМ, 1920, 25.01.2026
Стеклянные изоляторы на линиях электропередач. Архивное фото
© РИА Новости . Павел Львов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МУРМАНСК, 25 янв – ПРАЙМ. Работы на площадке по восстановлению линий "Россетей" в Мурманской области ведутся в крайне тяжелых погодных условиях, сроки окончания работ прогнозировать сложно, сообщил губернатор региона Андрей Чибис в своем Telegram-канале.
"Работы на площадке по восстановлению линий "Россетей" ведутся в крайне тяжелых погодных условиях. Еще труднее туда доставить необходимую технику – местность рельефная, с множеством крутых подъемов. Вертолету также не удалось совершить посадку из-за нулевой видимости", - рассказал Чибис, который ранее сообщал, что лично отправился на место ЧП.
По словам главы региона, специалисты работают на грани возможностей, пробуют вновь и вновь сделать все, чтобы наладить линии, "однако конкретные сроки пока назвать сложно". В очередной раз специалисты предпринимают попытку возвести временные опоры, но погода вносит свои коррективы.
Чибис поблагодарил Северный флот и частные компании за оперативную помощь с нужной техникой и сотрудников МЧС за доставку рабочих к месту устранения аварии.
Вечером в пятницу в Мурманске и Североморске произошло масштабное отключение электроэнергии из-за повреждения пяти опор ЛЭП, часть районов осталась без света, воды и тепла. Возбуждено уголовное дело по статье "халатность". В воскресенье проводится ротация потребителей, по-прежнему значительные части городов обстаются без электричества, котельные работают штатно. В регионе введен режим ЧС.
Стеклянные изоляторы на линиях электропередач - ПРАЙМ, 1920, 25.01.2026
Свет в частично обесточенный Мурманск стали подавать по спецграфику
Вчера, 18:29
 
РОССИЯМУРМАНСКРоссетиМЧСВ мире
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала