https://1prime.ru/20260125/chp-866885183.html

Свет в частично обесточенный Мурманск стали подавать по спецграфику

Свет в частично обесточенный Мурманск стали подавать по спецграфику - 25.01.2026, ПРАЙМ

Свет в частично обесточенный Мурманск стали подавать по спецграфику

Электроснабжение обесточенных в Мурманске и Североморске потребителей осуществляется по специальным графикам с чередованием подачи электроэнергии, сообщили в... | 25.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-25T18:29+0300

2026-01-25T18:29+0300

2026-01-25T18:29+0300

россия

мурманск

россети

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/19/866885016_0:167:3051:1883_1920x0_80_0_0_46ab842a3c7a839da10ec972778dabdb.jpg

МУРМАНСК, 25 янв – ПРАЙМ. Электроснабжение обесточенных в Мурманске и Североморске потребителей осуществляется по специальным графикам с чередованием подачи электроэнергии, сообщили в компании "Россети". "Электроснабжение ранее обесточенных непогодой потребителей северо-восточной части Мурманска и Североморска осуществляется по специальным графикам – с чередованием подачи электроэнергии на периоды по 4-5 часов. Ключевые социальные объекты, включая котельные, запитаны в полном объеме без перерывов", - говорится в сообщении. При этом отмечается, что электроснабжение порядка 90% потребителей Мурманской области стихия не затронула, оно осуществляется в штатном режиме. Пользователи соцсетей и мессенджеров при этом оставляют множество сообщений о том, что ряд домов в Мурманске остается без электричества гораздо дольше заявленных 4-5 часов. Главы Мурманска и Североморска периодически публикуют график ротаций с указанием улиц без указания точного промежутка времени отключений. Вечером в пятницу в Мурманске и Североморске произошло масштабное отключение электроэнергии из-за повреждения пяти опор ЛЭП, часть районов осталась без света, воды и тепла. Возбуждено уголовное дело по статье "халатность". В воскресенье проводится ротация потребителей, по-прежнему значительные части городов обстаются без электричества, котельные работают штатно. В регионе введен режим ЧС.

https://1prime.ru/20260125/elektrosnabzhenie--866883571.html

мурманск

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мурманск, россети