Свет в частично обесточенный Мурманск стали подавать по спецграфику - 25.01.2026
Свет в частично обесточенный Мурманск стали подавать по спецграфику
Свет в частично обесточенный Мурманск стали подавать по спецграфику - 25.01.2026, ПРАЙМ
Свет в частично обесточенный Мурманск стали подавать по спецграфику
Электроснабжение обесточенных в Мурманске и Североморске потребителей осуществляется по специальным графикам с чередованием подачи электроэнергии, сообщили в... | 25.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-25T18:29+0300
2026-01-25T18:29+0300
россия
мурманск
россети
МУРМАНСК, 25 янв – ПРАЙМ. Электроснабжение обесточенных в Мурманске и Североморске потребителей осуществляется по специальным графикам с чередованием подачи электроэнергии, сообщили в компании "Россети". "Электроснабжение ранее обесточенных непогодой потребителей северо-восточной части Мурманска и Североморска осуществляется по специальным графикам – с чередованием подачи электроэнергии на периоды по 4-5 часов. Ключевые социальные объекты, включая котельные, запитаны в полном объеме без перерывов", - говорится в сообщении. При этом отмечается, что электроснабжение порядка 90% потребителей Мурманской области стихия не затронула, оно осуществляется в штатном режиме. Пользователи соцсетей и мессенджеров при этом оставляют множество сообщений о том, что ряд домов в Мурманске остается без электричества гораздо дольше заявленных 4-5 часов. Главы Мурманска и Североморска периодически публикуют график ротаций с указанием улиц без указания точного промежутка времени отключений. Вечером в пятницу в Мурманске и Североморске произошло масштабное отключение электроэнергии из-за повреждения пяти опор ЛЭП, часть районов осталась без света, воды и тепла. Возбуждено уголовное дело по статье "халатность". В воскресенье проводится ротация потребителей, по-прежнему значительные части городов обстаются без электричества, котельные работают штатно. В регионе введен режим ЧС.
мурманск
россия, мурманск, россети
РОССИЯ, МУРМАНСК, Россети
18:29 25.01.2026
 
Свет в частично обесточенный Мурманск стали подавать по спецграфику

Свет в частично обесточенные Мурманск и Североморск стали подавать по графику

© РИА Новости . Павел Львов
Стеклянные изоляторы на линиях электропередач
Стеклянные изоляторы на линиях электропередач - ПРАЙМ, 1920, 25.01.2026
Стеклянные изоляторы на линиях электропередач. Архивное фото
© РИА Новости . Павел Львов
Перейти в медиабанк
МУРМАНСК, 25 янв – ПРАЙМ. Электроснабжение обесточенных в Мурманске и Североморске потребителей осуществляется по специальным графикам с чередованием подачи электроэнергии, сообщили в компании "Россети".
"Электроснабжение ранее обесточенных непогодой потребителей северо-восточной части Мурманска и Североморска осуществляется по специальным графикам – с чередованием подачи электроэнергии на периоды по 4-5 часов. Ключевые социальные объекты, включая котельные, запитаны в полном объеме без перерывов", - говорится в сообщении.
При этом отмечается, что электроснабжение порядка 90% потребителей Мурманской области стихия не затронула, оно осуществляется в штатном режиме.
Пользователи соцсетей и мессенджеров при этом оставляют множество сообщений о том, что ряд домов в Мурманске остается без электричества гораздо дольше заявленных 4-5 часов. Главы Мурманска и Североморска периодически публикуют график ротаций с указанием улиц без указания точного промежутка времени отключений.
Вечером в пятницу в Мурманске и Североморске произошло масштабное отключение электроэнергии из-за повреждения пяти опор ЛЭП, часть районов осталась без света, воды и тепла. Возбуждено уголовное дело по статье "халатность". В воскресенье проводится ротация потребителей, по-прежнему значительные части городов обстаются без электричества, котельные работают штатно. В регионе введен режим ЧС.
Минэнерго контролирует восстановление электроснабжения в Мурманской области
