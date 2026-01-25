Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Северный флот направил к месту ЧП с ЛЭП в Мурманской области военный тягач - 25.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260125/chp-866885334.html
Северный флот направил к месту ЧП с ЛЭП в Мурманской области военный тягач
Северный флот направил к месту ЧП с ЛЭП в Мурманской области военный тягач - 25.01.2026, ПРАЙМ
Северный флот направил к месту ЧП с ЛЭП в Мурманской области военный тягач
Северный флот направил для помощи в восстановлении электроснабжения в Мурманской области военный тягач, с помощью которого опору ЛЭП доставят на место... | 25.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-25T18:39+0300
2026-01-25T18:40+0300
мурманск
россети
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/0e/865541645_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_c5b558f5283c7311e3b57264c4e79c27.jpg
МУРМАНСК, 25 янв – ПРАЙМ. Северный флот направил для помощи в восстановлении электроснабжения в Мурманской области военный тягач, с помощью которого опору ЛЭП доставят на место проведения работ, сообщил оперштаб региона. "Благодаря межведомственной работе, организованной (губернатором Мурманской области - ред.) Андреем Чибисом, наши защитники направили к месту ЧП специальный военный тягач повышенной грузоподъемности. Прямо в эти минуты на него грузят опору ЛЭП, которую он доставит к месту проведения работ", - говорится в сообщении. Сам губернатор также сообщил, что отправился на вездеходе "Бурлак" к месту, где произошло падение опор ЛЭП. "Россети" сообщают, в свою очередь, что собрана уже вторая опора из пяти необходимых, специалисты приступают к ее установке. Вечером в пятницу в Мурманске и Североморске произошло масштабное отключение электроэнергии из-за повреждения пяти опор ЛЭП, часть районов осталась без света, воды и тепла. Возбуждено уголовное дело по статье "халатность". В воскресенье проводится ротация потребителей, по-прежнему значительные части городов обстаются без электричества, котельные работают штатно. В регионе введен режим ЧС.
https://1prime.ru/20260125/chp-866885183.html
мурманск
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/0e/865541645_146:0:2875:2047_1920x0_80_0_0_7aeb05d56675b5195fa3c9d0fc93ee7b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мурманск, россети
МУРМАНСК, Россети
18:39 25.01.2026 (обновлено: 18:40 25.01.2026)
 
Северный флот направил к месту ЧП с ЛЭП в Мурманской области военный тягач

Северный флот направил в Мурманскую область военный тягач для помощи в восстановлении ЛЭП

© РИА Новости . Сергей МальгавкоЛинии электропередач
Линии электропередач - ПРАЙМ, 1920, 25.01.2026
Линии электропередач . Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МУРМАНСК, 25 янв – ПРАЙМ. Северный флот направил для помощи в восстановлении электроснабжения в Мурманской области военный тягач, с помощью которого опору ЛЭП доставят на место проведения работ, сообщил оперштаб региона.
"Благодаря межведомственной работе, организованной (губернатором Мурманской области - ред.) Андреем Чибисом, наши защитники направили к месту ЧП специальный военный тягач повышенной грузоподъемности. Прямо в эти минуты на него грузят опору ЛЭП, которую он доставит к месту проведения работ", - говорится в сообщении.
Сам губернатор также сообщил, что отправился на вездеходе "Бурлак" к месту, где произошло падение опор ЛЭП. "Россети" сообщают, в свою очередь, что собрана уже вторая опора из пяти необходимых, специалисты приступают к ее установке.
Вечером в пятницу в Мурманске и Североморске произошло масштабное отключение электроэнергии из-за повреждения пяти опор ЛЭП, часть районов осталась без света, воды и тепла. Возбуждено уголовное дело по статье "халатность". В воскресенье проводится ротация потребителей, по-прежнему значительные части городов обстаются без электричества, котельные работают штатно. В регионе введен режим ЧС.
Стеклянные изоляторы на линиях электропередач - ПРАЙМ, 1920, 25.01.2026
Свет в частично обесточенный Мурманск стали подавать по спецграфику
18:29
 
МУРМАНСКРоссети
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала