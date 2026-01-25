Три возможности распорядиться дивидендами "Лукойла" и "Роснефти"

МОСКВА, 25 янв - ПРАЙМ. Дивиденды "Лукойла" за 9 месяцев 2025 года составили 397 рублей на акцию, дивдоходность 7,4%. Дивиденды "Роснефти" за тот же период составили 11,56 рублей на акцию, дивдоходность 2,9%. Учитывая не самую благоприятную конъюнктуру на рынке нефти, инвесторы могут оценить альтернативные секторы и инструменты для реинвестирования дивидендов. В финансовом секторе можно рассмотреть компанию ДОМ.РФ, которая недавно разместила IPO. Компания выигрывает от цикла снижения ключевой ставки, что особенно актуально с учетом нашего прогноза на дальнейшее снижение в 2026 году. Наш целевой уровень на 12 месяцев составляет 2200 рублей – на 13% выше текущего уровня. Дивидендная политика также предусматривает выплату 50% скорректированной чистой прибыли в виде дивидендов, что на горизонте 12 месяцев может принести дополнительный дивидендный доход до 14%. В металлургическом секторе можно обратить внимание на "Норникель". Рост цен на корзину цветных металлов позитивно отражается на результатах компании. "Норникель" также представляет защиту от возможного ослабления рубля. Так, ослабление рубля относительно других валют на 10% приводит к росту EBITDA в рублевом выражении на 20-25%. Наш целевой уровень на 12 месяцев составляет 200 рублей на акцию, что на 25% выше текущего уровня. Еще одним инструментом могут быть длинные ОФЗ, потенциал роста которых сохраняется. Длинные ОФЗ наиболее чувствительны к снижению ключевой ставки, например, ОФЗ 26248 с погашением в 2040 году. На фоне нашего прогноза по дальнейшему снижению ключевой ставки, полная доходность на горизонте 12 месяцев может превысить 20%.Автор - инвестиционный стратег ВТБ Мои Инвестиции Алексей Корнилов
