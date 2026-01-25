Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Три возможности распорядиться дивидендами "Лукойла" и "Роснефти" - 25.01.2026
Три возможности распорядиться дивидендами "Лукойла" и "Роснефти"
Три возможности распорядиться дивидендами "Лукойла" и "Роснефти" - 25.01.2026, ПРАЙМ
Три возможности распорядиться дивидендами "Лукойла" и "Роснефти"
Дивиденды "Лукойла" за 9 месяцев 2025 года составили 397 рублей на акцию, дивдоходность 7,4%. Дивиденды "Роснефти" за тот же период составили 11,56 рублей на... | 25.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-25T05:05+0300
2026-01-25T05:05+0300
МОСКВА, 25 янв - ПРАЙМ. Дивиденды "Лукойла" за 9 месяцев 2025 года составили 397 рублей на акцию, дивдоходность 7,4%. Дивиденды "Роснефти" за тот же период составили 11,56 рублей на акцию, дивдоходность 2,9%. Учитывая не самую благоприятную конъюнктуру на рынке нефти, инвесторы могут оценить альтернативные секторы и инструменты для реинвестирования дивидендов. В финансовом секторе можно рассмотреть компанию ДОМ.РФ, которая недавно разместила IPO. Компания выигрывает от цикла снижения ключевой ставки, что особенно актуально с учетом нашего прогноза на дальнейшее снижение в 2026 году. Наш целевой уровень на 12 месяцев составляет 2200 рублей – на 13% выше текущего уровня. Дивидендная политика также предусматривает выплату 50% скорректированной чистой прибыли в виде дивидендов, что на горизонте 12 месяцев может принести дополнительный дивидендный доход до 14%. В металлургическом секторе можно обратить внимание на "Норникель". Рост цен на корзину цветных металлов позитивно отражается на результатах компании. "Норникель" также представляет защиту от возможного ослабления рубля. Так, ослабление рубля относительно других валют на 10% приводит к росту EBITDA в рублевом выражении на 20-25%. Наш целевой уровень на 12 месяцев составляет 200 рублей на акцию, что на 25% выше текущего уровня. Еще одним инструментом могут быть длинные ОФЗ, потенциал роста которых сохраняется. Длинные ОФЗ наиболее чувствительны к снижению ключевой ставки, например, ОФЗ 26248 с погашением в 2040 году. На фоне нашего прогноза по дальнейшему снижению ключевой ставки, полная доходность на горизонте 12 месяцев может превысить 20%.Автор - инвестиционный стратег ВТБ Мои Инвестиции Алексей Корнилов
Алексей Корнилов
Алексей Корнилов
Три возможности распорядиться дивидендами "Лукойла" и "Роснефти"

Инвестиционный стратег ВТБ Мои Инвестиции Алексей Корнилов
Алексей Корнилов
Инвестиционный стратег ВТБ Мои Инвестиции
МОСКВА, 25 янв - ПРАЙМ. Дивиденды "Лукойла" за 9 месяцев 2025 года составили 397 рублей на акцию, дивдоходность 7,4%. Дивиденды "Роснефти" за тот же период составили 11,56 рублей на акцию, дивдоходность 2,9%.
Учитывая не самую благоприятную конъюнктуру на рынке нефти, инвесторы могут оценить альтернативные секторы и инструменты для реинвестирования дивидендов.
В финансовом секторе можно рассмотреть компанию ДОМ.РФ, которая недавно разместила IPO. Компания выигрывает от цикла снижения ключевой ставки, что особенно актуально с учетом нашего прогноза на дальнейшее снижение в 2026 году. Наш целевой уровень на 12 месяцев составляет 2200 рублей – на 13% выше текущего уровня. Дивидендная политика также предусматривает выплату 50% скорректированной чистой прибыли в виде дивидендов, что на горизонте 12 месяцев может принести дополнительный дивидендный доход до 14%.
В металлургическом секторе можно обратить внимание на "Норникель". Рост цен на корзину цветных металлов позитивно отражается на результатах компании. "Норникель" также представляет защиту от возможного ослабления рубля. Так, ослабление рубля относительно других валют на 10% приводит к росту EBITDA в рублевом выражении на 20-25%. Наш целевой уровень на 12 месяцев составляет 200 рублей на акцию, что на 25% выше текущего уровня.
Еще одним инструментом могут быть длинные ОФЗ, потенциал роста которых сохраняется. Длинные ОФЗ наиболее чувствительны к снижению ключевой ставки, например, ОФЗ 26248 с погашением в 2040 году. На фоне нашего прогноза по дальнейшему снижению ключевой ставки, полная доходность на горизонте 12 месяцев может превысить 20%.
Автор - инвестиционный стратег ВТБ Мои Инвестиции Алексей Корнилов

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

