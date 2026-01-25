Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
25.01.2026
Минэнерго контролирует восстановление электроснабжения в Мурманской области
Минэнерго контролирует восстановление электроснабжения в Мурманской области - 25.01.2026, ПРАЙМ
Минэнерго контролирует восстановление электроснабжения в Мурманской области
Минэнерго РФ держит на контроле восстановление электроснабжения в Мурманской области после непогоды, электроснабжение ранее обесточенных потребителей... | 25.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-25T17:08+0300
2026-01-25T17:08+0300
россия
мурманск
рф
россети
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/19/866883490_0:399:2931:2048_1920x0_80_0_0_343b64d33bbe2f77a3e5d54ab2395461.jpg
МОСКВА, 25 янв - ПРАЙМ. Минэнерго РФ держит на контроле восстановление электроснабжения в Мурманской области после непогоды, электроснабжение ранее обесточенных потребителей осуществляется по специальным графикам, сообщили в воскресенье в ведомстве. "Минэнерго держит на контроле ситуацию с восстановлением электроснабжения в Мурманской области. Из-за непогоды на нескольких линиях электропередачи в Мурманской области повреждены пять опор ЛЭП, обеспечивающих электроэнергией часть потребителей Мурманска и Североморска… Электроснабжение ранее обесточенных непогодой потребителей северо-восточной части Мурманска и Североморска осуществляется по специальным графикам – с чередованием подачи электроэнергии на периоды по четыре-пять часов. Ключевые социальные объекты, включая котельные, запитаны в полном объеме без перерывов", - говорится в сообщении. Решением губернатора региона Андрея Чибиса на территории области введен режим ЧС для возможности задействования дополнительных сил и средств. Создан оперативный штаб, его работа будет продолжена до полного восстановления электроснабжения. Энергетики группы "Россети" в круглосуточном режиме ликвидируют последствия снегопада и шквалистого ветра. К восстановлению электроснабжения привлечены 100 человек и порядка 30 единиц спецтехники. Продолжается монтаж конструкций для замены поврежденных опор ЛЭП. При проведении работ задействованы материалы и оборудование из сформированного ранее аварийного запаса. Также привлечены дополнительные силы из соседних регионов, добавили в министерстве.
мурманск
рф
россия, мурманск, рф, россети
РОССИЯ, МУРМАНСК, РФ, Россети
17:08 25.01.2026
 
Минэнерго контролирует восстановление электроснабжения в Мурманской области

Минэнерго держит на контроле восстановление электроснабжения в Мурманской области

© РИА Новости . Павел Львов | Перейти в медиабанкСотрудник подстанции
Сотрудник подстанции - ПРАЙМ, 1920, 25.01.2026
Сотрудник подстанции. Архивное фото
© РИА Новости . Павел Львов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 25 янв - ПРАЙМ. Минэнерго РФ держит на контроле восстановление электроснабжения в Мурманской области после непогоды, электроснабжение ранее обесточенных потребителей осуществляется по специальным графикам, сообщили в воскресенье в ведомстве.
"Минэнерго держит на контроле ситуацию с восстановлением электроснабжения в Мурманской области. Из-за непогоды на нескольких линиях электропередачи в Мурманской области повреждены пять опор ЛЭП, обеспечивающих электроэнергией часть потребителей Мурманска и Североморска… Электроснабжение ранее обесточенных непогодой потребителей северо-восточной части Мурманска и Североморска осуществляется по специальным графикам – с чередованием подачи электроэнергии на периоды по четыре-пять часов. Ключевые социальные объекты, включая котельные, запитаны в полном объеме без перерывов", - говорится в сообщении.
Решением губернатора региона Андрея Чибиса на территории области введен режим ЧС для возможности задействования дополнительных сил и средств. Создан оперативный штаб, его работа будет продолжена до полного восстановления электроснабжения.
Энергетики группы "Россети" в круглосуточном режиме ликвидируют последствия снегопада и шквалистого ветра. К восстановлению электроснабжения привлечены 100 человек и порядка 30 единиц спецтехники.
Продолжается монтаж конструкций для замены поврежденных опор ЛЭП. При проведении работ задействованы материалы и оборудование из сформированного ранее аварийного запаса. Также привлечены дополнительные силы из соседних регионов, добавили в министерстве.
Линии электропередач - ПРАЙМ, 1920, 25.01.2026
В Мурманской области не нашли признаков внешнего воздействия на опоры ЛЭП
