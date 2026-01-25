Минэнерго контролирует восстановление электроснабжения в Мурманской области

https://1prime.ru/20260125/elektrosnabzhenie--866883571.html

МОСКВА, 25 янв - ПРАЙМ. Минэнерго РФ держит на контроле восстановление электроснабжения в Мурманской области после непогоды, электроснабжение ранее обесточенных потребителей осуществляется по специальным графикам, сообщили в воскресенье в ведомстве. "Минэнерго держит на контроле ситуацию с восстановлением электроснабжения в Мурманской области. Из-за непогоды на нескольких линиях электропередачи в Мурманской области повреждены пять опор ЛЭП, обеспечивающих электроэнергией часть потребителей Мурманска и Североморска… Электроснабжение ранее обесточенных непогодой потребителей северо-восточной части Мурманска и Североморска осуществляется по специальным графикам – с чередованием подачи электроэнергии на периоды по четыре-пять часов. Ключевые социальные объекты, включая котельные, запитаны в полном объеме без перерывов", - говорится в сообщении. Решением губернатора региона Андрея Чибиса на территории области введен режим ЧС для возможности задействования дополнительных сил и средств. Создан оперативный штаб, его работа будет продолжена до полного восстановления электроснабжения. Энергетики группы "Россети" в круглосуточном режиме ликвидируют последствия снегопада и шквалистого ветра. К восстановлению электроснабжения привлечены 100 человек и порядка 30 единиц спецтехники. Продолжается монтаж конструкций для замены поврежденных опор ЛЭП. При проведении работ задействованы материалы и оборудование из сформированного ранее аварийного запаса. Также привлечены дополнительные силы из соседних регионов, добавили в министерстве.

