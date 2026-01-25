Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Германии обанкротился один из самых старых трактиров - 25.01.2026, ПРАЙМ
В Германии обанкротился один из самых старых трактиров
В Германии обанкротился один из самых старых трактиров - 25.01.2026, ПРАЙМ
В Германии обанкротился один из самых старых трактиров
Объявил о своем банкротстве один из самых старых трактиров Германии, служивший местом для заседаний парламентского совета ФРГ в Бонне, который разрабатывал там... | 25.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-25T21:39+0300
2026-01-25T21:39+0300
БЕРЛИН, 25 янв - ПРАЙМ. Объявил о своем банкротстве один из самых старых трактиров Германии, служивший местом для заседаний парламентского совета ФРГ в Бонне, который разрабатывал там конституцию страны, пишет издание Bild. "Schaumburger Hof ("Шаумбургский двор" - ред.) в районе Плиттерсдорф города Бонна после более чем 270 лет существования объявил о банкротстве", - сообщает газета со ссылкой на владельцев трактира. Среди причин банкротства и закрытия заведения называются пандемия коронавируса, рост минимальной заработной платы и подорожание энергоресурсов. Трактир открыл местный винодел в 1755 году. Рядом со своей винной лавкой на берегу Рейна он построил конюшни и гостиницу для предпринимателей, с помощью конной тяги перевозивших баржи с товарами. Позже трактир под своим тогдашним названием Unter den Linden ("Под липами") стал популярен и среди немецкой интеллигенции. В нем останавливались философ Фридрих Ницше, ученый Александр фон Гумбольдт, а также поэт Генрих Гейне, который восхищался "террасой, обсаженной липами". В 1948 году, в уже сменившем название на Schaumburger Hof трактире заседал парламентский совет ФРГ, подготовивший конституцию государства.
21:39 25.01.2026
 
В Германии обанкротился один из самых старых трактиров

БЕРЛИН, 25 янв - ПРАЙМ. Объявил о своем банкротстве один из самых старых трактиров Германии, служивший местом для заседаний парламентского совета ФРГ в Бонне, который разрабатывал там конституцию страны, пишет издание Bild.
"Schaumburger Hof ("Шаумбургский двор" - ред.) в районе Плиттерсдорф города Бонна после более чем 270 лет существования объявил о банкротстве", - сообщает газета со ссылкой на владельцев трактира.
Среди причин банкротства и закрытия заведения называются пандемия коронавируса, рост минимальной заработной платы и подорожание энергоресурсов.
Трактир открыл местный винодел в 1755 году. Рядом со своей винной лавкой на берегу Рейна он построил конюшни и гостиницу для предпринимателей, с помощью конной тяги перевозивших баржи с товарами.
Позже трактир под своим тогдашним названием Unter den Linden ("Под липами") стал популярен и среди немецкой интеллигенции. В нем останавливались философ Фридрих Ницше, ученый Александр фон Гумбольдт, а также поэт Генрих Гейне, который восхищался "террасой, обсаженной липами".
В 1948 году, в уже сменившем название на Schaumburger Hof трактире заседал парламентский совет ФРГ, подготовивший конституцию государства.
