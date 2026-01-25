https://1prime.ru/20260125/frg-866894823.html
В Берлине пять человек пострадали при стрельбе в многоквартирном доме
2026-01-25T23:48+0300
БЕРЛИН, 25 янв - ПРАЙМ. Пять человек получили ранения в результате стрельбы в многоквартирном доме в берлинском районе Тиргартен, пишет издание Bild. "В квартире на Вихманнштрассе в берлинском районе Тиргартен были обнаружены пятеро раненых", — пишет газета со ссылкой на правоохранительные органы. По данным издания, полиция на месте задержала нескольких подозреваемых, причастных к стрельбе, произошедшей в квартире на пятом этаже дома. На месте происшествия медики и врачи скорой помощи оказали помощь тяжело раненой женщине, мужчине и ещё двум пострадавшим. Двое раненых получили тяжелые огнестрельные ранения. Все пострадавшие были доставлены в больницы. Один из раненых сумел самостоятельно добраться до расположенной неподалёку больницы, входы в которую на текущий момент охраняются полицией. Территория вокруг места происшествия оцеплена, ведется расследование.
