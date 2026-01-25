Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Берлине пять человек пострадали при стрельбе в многоквартирном доме - 25.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260125/frg-866894823.html
В Берлине пять человек пострадали при стрельбе в многоквартирном доме
В Берлине пять человек пострадали при стрельбе в многоквартирном доме - 25.01.2026, ПРАЙМ
В Берлине пять человек пострадали при стрельбе в многоквартирном доме
Пять человек получили ранения в результате стрельбы в многоквартирном доме в берлинском районе Тиргартен, пишет издание Bild. | 25.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-25T23:48+0300
2026-01-25T23:48+0300
bild
в мире
берлин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/1b/862876914_0:34:1786:1039_1920x0_80_0_0_b7f4c3a537b358c49d58a9837d0a5250.jpg
БЕРЛИН, 25 янв - ПРАЙМ. Пять человек получили ранения в результате стрельбы в многоквартирном доме в берлинском районе Тиргартен, пишет издание Bild. "В квартире на Вихманнштрассе в берлинском районе Тиргартен были обнаружены пятеро раненых", — пишет газета со ссылкой на правоохранительные органы. По данным издания, полиция на месте задержала нескольких подозреваемых, причастных к стрельбе, произошедшей в квартире на пятом этаже дома. На месте происшествия медики и врачи скорой помощи оказали помощь тяжело раненой женщине, мужчине и ещё двум пострадавшим. Двое раненых получили тяжелые огнестрельные ранения. Все пострадавшие были доставлены в больницы. Один из раненых сумел самостоятельно добраться до расположенной неподалёку больницы, входы в которую на текущий момент охраняются полицией. Территория вокруг места происшествия оцеплена, ведется расследование.
https://1prime.ru/20260124/tramp-866869915.html
берлин
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/1b/862876914_96:0:1697:1201_1920x0_80_0_0_5c8bec70a759683d87dfb7163ea9b82c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
bild, в мире, берлин
Bild, В мире, Берлин
23:48 25.01.2026
 
В Берлине пять человек пострадали при стрельбе в многоквартирном доме

Bild: пять человек пострадали при стрельбе в жилом доме в берлинском районе Тиргартен

© РИА Новости . Захари Шойрер | Перейти в медиабанкСотрудники полиции в Германии
Сотрудники полиции в Германии - ПРАЙМ, 1920, 25.01.2026
Сотрудники полиции в Германии. Архивное фото
© РИА Новости . Захари Шойрер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
БЕРЛИН, 25 янв - ПРАЙМ. Пять человек получили ранения в результате стрельбы в многоквартирном доме в берлинском районе Тиргартен, пишет издание Bild.
"В квартире на Вихманнштрассе в берлинском районе Тиргартен были обнаружены пятеро раненых", — пишет газета со ссылкой на правоохранительные органы.
По данным издания, полиция на месте задержала нескольких подозреваемых, причастных к стрельбе, произошедшей в квартире на пятом этаже дома.
На месте происшествия медики и врачи скорой помощи оказали помощь тяжело раненой женщине, мужчине и ещё двум пострадавшим. Двое раненых получили тяжелые огнестрельные ранения. Все пострадавшие были доставлены в больницы.
Один из раненых сумел самостоятельно добраться до расположенной неподалёку больницы, входы в которую на текущий момент охраняются полицией. Территория вокруг места происшествия оцеплена, ведется расследование.
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 24.01.2026
Трамп удивился резонансу от последней стрельбы агентом в Миннеаполисе
24 января, 22:44
 
BildВ миреБерлин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала