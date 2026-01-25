Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
25.01.2026
КТК вернул в эксплуатацию одно из выносных причальных устройств
МОСКВА, 25 янв - ПРАЙМ. Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) вернул в эксплуатацию одно из трех выносных причальных устройств (ВПУ-3) после плановой замены шлангов, отгружает нефть в Черном море под Новороссийском с двух таких причалов, сообщил консорциум. "На морском терминале КТК завершены ремонтные работы на выносном причальном устройстве КТК ВПУ-3. В рамках планово-предупредительного ремонта на нем была осуществлена частичная замена подводных шлангов и подводных рукавов", - говорится в сообщении. Также уточняется, что 21 января были проведены гидроиспытания грузовой системы ВПУ, на подводном нефтепроводе водолазами открыт оконечный манифольд, осуществлена постановка танкера для перевалки нефти. "В настоящее время отгрузка нефти на морском терминале консорциума ведется в штатном режиме через КТК ВПУ-1 и КТК ВПУ-3", - добавляется там же.
14:05 25.01.2026
 
КТК вернул в эксплуатацию одно из выносных причальных устройств

МОСКВА, 25 янв - ПРАЙМ. Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) вернул в эксплуатацию одно из трех выносных причальных устройств (ВПУ-3) после плановой замены шлангов, отгружает нефть в Черном море под Новороссийском с двух таких причалов, сообщил консорциум.
"На морском терминале КТК завершены ремонтные работы на выносном причальном устройстве КТК ВПУ-3. В рамках планово-предупредительного ремонта на нем была осуществлена частичная замена подводных шлангов и подводных рукавов", - говорится в сообщении.
Также уточняется, что 21 января были проведены гидроиспытания грузовой системы ВПУ, на подводном нефтепроводе водолазами открыт оконечный манифольд, осуществлена постановка танкера для перевалки нефти.
"В настоящее время отгрузка нефти на морском терминале консорциума ведется в штатном режиме через КТК ВПУ-1 и КТК ВПУ-3", - добавляется там же.
