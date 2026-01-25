https://1prime.ru/20260125/ktk--866881333.html
КТК вернул в эксплуатацию одно из выносных причальных устройств
КТК вернул в эксплуатацию одно из выносных причальных устройств - 25.01.2026, ПРАЙМ
КТК вернул в эксплуатацию одно из выносных причальных устройств
Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) вернул в эксплуатацию одно из трех выносных причальных устройств (ВПУ-3) после плановой замены шлангов, отгружает... | 25.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-25T14:05+0300
2026-01-25T14:05+0300
2026-01-25T14:05+0300
энергетика
нефть
россия
черное море
ктк
https://cdnn.1prime.ru/img/83646/16/836461603_0:155:2969:1825_1920x0_80_0_0_38e36a0d06ebfca41be6849c0847ea93.jpg
МОСКВА, 25 янв - ПРАЙМ. Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) вернул в эксплуатацию одно из трех выносных причальных устройств (ВПУ-3) после плановой замены шлангов, отгружает нефть в Черном море под Новороссийском с двух таких причалов, сообщил консорциум. "На морском терминале КТК завершены ремонтные работы на выносном причальном устройстве КТК ВПУ-3. В рамках планово-предупредительного ремонта на нем была осуществлена частичная замена подводных шлангов и подводных рукавов", - говорится в сообщении. Также уточняется, что 21 января были проведены гидроиспытания грузовой системы ВПУ, на подводном нефтепроводе водолазами открыт оконечный манифольд, осуществлена постановка танкера для перевалки нефти. "В настоящее время отгрузка нефти на морском терминале консорциума ведется в штатном режиме через КТК ВПУ-1 и КТК ВПУ-3", - добавляется там же.
https://1prime.ru/20260114/tengizshevroyl-866483351.html
черное море
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83646/16/836461603_164:0:2803:1979_1920x0_80_0_0_f3d03564a85a0dc0ed40acc66867335d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, россия, черное море, ктк
Энергетика, Нефть, РОССИЯ, Черное море, КТК
КТК вернул в эксплуатацию одно из выносных причальных устройств
КТК вернул в работу один из трех выносных причалов после плановой замены шлангов
МОСКВА, 25 янв - ПРАЙМ. Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) вернул в эксплуатацию одно из трех выносных причальных устройств (ВПУ-3) после плановой замены шлангов, отгружает нефть в Черном море под Новороссийском с двух таких причалов, сообщил консорциум.
"На морском терминале КТК
завершены ремонтные работы на выносном причальном устройстве КТК ВПУ-3. В рамках планово-предупредительного ремонта на нем была осуществлена частичная замена подводных шлангов и подводных рукавов", - говорится в сообщении.
Также уточняется, что 21 января были проведены гидроиспытания грузовой системы ВПУ, на подводном нефтепроводе водолазами открыт оконечный манифольд, осуществлена постановка танкера для перевалки нефти.
"В настоящее время отгрузка нефти на морском терминале консорциума ведется в штатном режиме через КТК ВПУ-1 и КТК ВПУ-3", - добавляется там же.
Атака БПЛА возле терминала КТК не повлияла на деятельность "Тенгизшевройла"