Рейс Conviasa на Кубу, где застряли россияне, перенесли
2026-01-25T05:59+0300
2026-01-25T05:59+0300
2026-01-25T06:28+0300
МОСКВА, 25 янв - ПРАЙМ. Рейс авиакомпании Conviasa на Кубу, где застряли российские туристы, перенесли на 26 января, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР). По информации Telegram-канала SHOT, сотни туристов застряли на Кубе, так как авиакомпании Conviasa перенесла рейс. Позднее в АТОР сообщили РИА Новости, что рейс Conviasa из Варадеро запланирован в субботу на 19.00 по местному времени, а прибытие в Санкт-Петербург - в воскресенье в 20.30. "В связи с необходимостью проведения технического обслуживания рейс авиакомпании Conviasa V0 3788, запланированный к вылету из Санкт-Петербурга в Варадеро 24 января в 22.30, был перенесён на 26 января. Новый вылет назначен на 16.30. Вследствие этого также был отложен рейс V0 3786 из Варадеро в Санкт-Петербург, который должен был вылететь 23 января", - говорится в Telegram-канале АТОР. В ассоциации отметили, что из-за незапланированной задержки вылета воздушного судна авиакомпании Conviasa туроператоры совместно с принимающей стороной на Кубе продлили для пассажиров проживание в отелях, туристы обеспечены питанием и всем необходимым.
