В Мурманской области не нашли признаков внешнего воздействия на опоры ЛЭП

2026-01-25T09:39+0300
МУРМАНСК, 25 янв - ПРАЙМ. Следователи в Мурманской области изучили характер повреждений опор ЛЭП, которые стали причиной аварии в Мурманске и Североморске, и не нашли признаков внешнего воздействия, сообщили в следственном управлении СК РФ по региону. "Установлено, что 23 января 2026 года в период с 4 до 15 часов на расстоянии примерно 7 километров от Мурманска в направлении Североморска-3 произошло разрушение пяти промежуточных одноцепных на оттяжках опор ЛЭП", - говорится в сообщении. Следственной группой производятся осмотры места происшествия с участием специалистов-взрывотехников и специалистов в области энергетики. "Изъяты смывы и вырезы с объектов электрооборудования. В ходе визуального осмотра признаков какого-либо внешнего воздействия третьих лиц на опоры ЛЭП не установлено", - отметили в ведомстве. В помещениях сетевой организации изъята техническая документация, содержащая сведения об обслуживании и содержании ЛЭП, а также лицах, ответственных за их безопасную эксплуатацию. Назначен комплекс судебных экспертиз. Продолжаются допросы должностных лиц сетевой организации, в том числе допрошен директор регионального филиала сетевой организации. Расследование уголовного дела продолжается. Следствием в том числе проверяется адекватность и соразмерность мер, принятых соответствующими должностными лицами, по содержанию сетей и их своевременной очистке от гололедно-изморозевых отложений, которые могли привести к обрушению опор и дальнейшей аварийной ситуации.
