Слова Медведева о Зеленском нашли отклик во Франции

Руководитель французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети X выразил поддержку высказываниям заместителя председателя Совета... | 25.01.2026, ПРАЙМ

спецоперация на украине

украина

европа

сша

владимир зеленский

дмитрий медведев

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/1f/853986898_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_8b29ba7a9f644d1860efa29e823e0559.jpg

МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Руководитель французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети X выразил поддержку высказываниям заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева о выступлении Владимира Зеленского на саммите в Давосе."Медведев всегда говорит очень прямолинейно, и в данном случае он прав: европейские страны подвергаются серьезным нападкам со стороны Зеленского. И они напрашиваются на еще большие неприятности!" — написал он.Политик подчеркнул, что европейцы обещают Зеленскому "дополнительные 800 миллиардов евро и вступление в Европейский Союз в 2027 году".Ранее Дмитрий Медведев, комментируя высказывания Владимира Зеленского по поводу Европы, заявил, что это не первый случай, когда европейским импотентам плюют в лицо — сначала хозяева из США, а потом "отсталый пасынок" с Украины.В четверг Зеленский обратился с речью к участникам Всемирного экономического форума в Давосе, где выразил критику в адрес Европы, обвинив ее в бездействии и неспособности принимать самостоятельные решения. Он также настоятельно потребовал от западных партнеров усилить поддержку Украины, несмотря на заявления некоторых стран, что они хотели бы направить средства на нужды своих граждан, а не на продолжение конфликта и содействие украинской коррупции.Согласно информации издания Financial Times, переговоры, которые прошли ранее между США и Украиной в Давосе, завершились неудачей, поскольку документы, относительно которых велись переговоры перед саммитом, в итоге не были подписаны. Сообщается, что для Зеленского это стало настоящим ударом.

