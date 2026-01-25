Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Слова Медведева о Зеленском нашли отклик во Франции - 25.01.2026
Спецоперация на Украине
Слова Медведева о Зеленском нашли отклик во Франции
Слова Медведева о Зеленском нашли отклик во Франции
Руководитель французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети X выразил поддержку высказываниям заместителя председателя Совета... | 25.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-25T23:34+0300
2026-01-25T23:34+0300
спецоперация на украине
украина
европа
сша
владимир зеленский
дмитрий медведев
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/1f/853986898_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_8b29ba7a9f644d1860efa29e823e0559.jpg
МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Руководитель французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети X выразил поддержку высказываниям заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева о выступлении Владимира Зеленского на саммите в Давосе."Медведев всегда говорит очень прямолинейно, и в данном случае он прав: европейские страны подвергаются серьезным нападкам со стороны Зеленского. И они напрашиваются на еще большие неприятности!" — написал он.Политик подчеркнул, что европейцы обещают Зеленскому "дополнительные 800 миллиардов евро и вступление в Европейский Союз в 2027 году".Ранее Дмитрий Медведев, комментируя высказывания Владимира Зеленского по поводу Европы, заявил, что это не первый случай, когда европейским импотентам плюют в лицо — сначала хозяева из США, а потом "отсталый пасынок" с Украины.В четверг Зеленский обратился с речью к участникам Всемирного экономического форума в Давосе, где выразил критику в адрес Европы, обвинив ее в бездействии и неспособности принимать самостоятельные решения. Он также настоятельно потребовал от западных партнеров усилить поддержку Украины, несмотря на заявления некоторых стран, что они хотели бы направить средства на нужды своих граждан, а не на продолжение конфликта и содействие украинской коррупции.Согласно информации издания Financial Times, переговоры, которые прошли ранее между США и Украиной в Давосе, завершились неудачей, поскольку документы, относительно которых велись переговоры перед саммитом, в итоге не были подписаны. Сообщается, что для Зеленского это стало настоящим ударом.
украина
европа
сша
украина, европа, сша, владимир зеленский, дмитрий медведев
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ЕВРОПА, США, Владимир Зеленский, Дмитрий Медведев
Слова Медведева о Зеленском нашли отклик во Франции

Политик Филиппо поддержал мнение Медведева о выступлении Зеленского в Давосе

© РИА Новости . Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - ПРАЙМ, 1920, 25.01.2026
Дмитрий Медведев. Архивное фото
© РИА Новости . Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Руководитель французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети X выразил поддержку высказываниям заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева о выступлении Владимира Зеленского на саммите в Давосе.

"Медведев всегда говорит очень прямолинейно, и в данном случае он прав: европейские страны подвергаются серьезным нападкам со стороны Зеленского. И они напрашиваются на еще большие неприятности!" — написал он.
Политик подчеркнул, что европейцы обещают Зеленскому "дополнительные 800 миллиардов евро и вступление в Европейский Союз в 2027 году".

Ранее Дмитрий Медведев, комментируя высказывания Владимира Зеленского по поводу Европы, заявил, что это не первый случай, когда европейским импотентам плюют в лицо — сначала хозяева из США, а потом "отсталый пасынок" с Украины.
В четверг Зеленский обратился с речью к участникам Всемирного экономического форума в Давосе, где выразил критику в адрес Европы, обвинив ее в бездействии и неспособности принимать самостоятельные решения. Он также настоятельно потребовал от западных партнеров усилить поддержку Украины, несмотря на заявления некоторых стран, что они хотели бы направить средства на нужды своих граждан, а не на продолжение конфликта и содействие украинской коррупции.
Согласно информации издания Financial Times, переговоры, которые прошли ранее между США и Украиной в Давосе, завершились неудачей, поскольку документы, относительно которых велись переговоры перед саммитом, в итоге не были подписаны. Сообщается, что для Зеленского это стало настоящим ударом.
Спецоперация на Украине УКРАИНА ЕВРОПА США Владимир Зеленский Дмитрий Медведев
 
 
