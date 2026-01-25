Слова Медведева о Зеленском нашли отклик во Франции
Политик Филиппо поддержал мнение Медведева о выступлении Зеленского в Давосе
Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Руководитель французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети X выразил поддержку высказываниям заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева о выступлении Владимира Зеленского на саммите в Давосе.
"Медведев всегда говорит очень прямолинейно, и в данном случае он прав: европейские страны подвергаются серьезным нападкам со стороны Зеленского. И они напрашиваются на еще большие неприятности!" — написал он.
"Медведев всегда говорит очень прямолинейно, и в данном случае он прав: европейские страны подвергаются серьезным нападкам со стороны Зеленского. И они напрашиваются на еще большие неприятности!" — написал он.
Политик подчеркнул, что европейцы обещают Зеленскому "дополнительные 800 миллиардов евро и вступление в Европейский Союз в 2027 году".
Ранее Дмитрий Медведев, комментируя высказывания Владимира Зеленского по поводу Европы, заявил, что это не первый случай, когда европейским импотентам плюют в лицо — сначала хозяева из США, а потом "отсталый пасынок" с Украины.
Ранее Дмитрий Медведев, комментируя высказывания Владимира Зеленского по поводу Европы, заявил, что это не первый случай, когда европейским импотентам плюют в лицо — сначала хозяева из США, а потом "отсталый пасынок" с Украины.
В четверг Зеленский обратился с речью к участникам Всемирного экономического форума в Давосе, где выразил критику в адрес Европы, обвинив ее в бездействии и неспособности принимать самостоятельные решения. Он также настоятельно потребовал от западных партнеров усилить поддержку Украины, несмотря на заявления некоторых стран, что они хотели бы направить средства на нужды своих граждан, а не на продолжение конфликта и содействие украинской коррупции.
Согласно информации издания Financial Times, переговоры, которые прошли ранее между США и Украиной в Давосе, завершились неудачей, поскольку документы, относительно которых велись переговоры перед саммитом, в итоге не были подписаны. Сообщается, что для Зеленского это стало настоящим ударом.