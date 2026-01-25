Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В "Островке" рассказали, как выросли бронирования отелей на 8 Марта - 25.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260125/ostrovok-866876643.html
В "Островке" рассказали, как выросли бронирования отелей на 8 Марта
В "Островке" рассказали, как выросли бронирования отелей на 8 Марта - 25.01.2026, ПРАЙМ
В "Островке" рассказали, как выросли бронирования отелей на 8 Марта
Предстоящие длинные выходные в марте привели к росту бронирований апартаментов и отелей по России, их число выросло на 31% по сравнению с прошлым годом,... | 25.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-25T08:26+0300
2026-01-25T08:26+0300
экономика
бизнес
санкт-петербург
москва
иркутск
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/19/866876477_0:66:2957:1729_1920x0_80_0_0_0ba9e66eb5c22dae58d1e461f18dac6c.jpg
МОСКВА, 25 янв - ПРАЙМ. Предстоящие длинные выходные в марте привели к росту бронирований апартаментов и отелей по России, их число выросло на 31% по сравнению с прошлым годом, рассказали РИА Новости в сервисе онлайн-бронирования "Островок". Международный женский день в этом году выпадает на воскресенье, поэтому россиян ждут трехдневные выходные с 7 по 9 марта. "По данным "Островка", на 8 Марта 2026 года россияне совершили почти на треть больше бронирований по России, чем год назад (плюс 31%). Рост связан с более продолжительным периодом праздничных дней: в этом году выходные будут длиться три дня подряд", - отметили в компании. В топ-10 популярных направлений по числу бронирований на праздничные дни входят Санкт-Петербург, Москва, Иркутск, Сочи, Эсто-Садок, Казань, Калининград, Нижний Новгород, Тула и Мурманск. Как указали в "Островке", средняя стоимость забронированной ночи в российских отелях и апартаментах на праздничные даты (с 6 по 9 марта) составит 6,7 тысячи рублей. Интерес к зарубежным направлениям также вырос: число бронирований увеличилось на 80% по сравнению с прошлым годом. В топ-10 зарубежных стран, куда россияне бронируют поездки на предстоящий праздник, входят Белоруссия, Таиланд, ОАЭ, Турция, Италия, Китай, Узбекистан, Армения, Грузия, Казахстан и Вьетнам. За границей на праздничные дни средняя стоимость проживания в сутки составляет 9,4 тысячи рублей, на 11% меньше, чем в 2025 году.
https://1prime.ru/20260112/oteli-866389469.html
санкт-петербург
москва
иркутск
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/19/866876477_118:0:2849:2048_1920x0_80_0_0_b48a07e6f97de5328e1451d76b53fa45.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, санкт-петербург, москва, иркутск
Экономика, Бизнес, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, МОСКВА, Иркутск
08:26 25.01.2026
 
В "Островке" рассказали, как выросли бронирования отелей на 8 Марта

"Островок": число бронирований отелей на 8 марта выросло на 31 процент

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкКорзина с тюльпанами в Международный женский день в Москве
Корзина с тюльпанами в Международный женский день в Москве - ПРАЙМ, 1920, 25.01.2026
Корзина с тюльпанами в Международный женский день в Москве. Архивное фото
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 25 янв - ПРАЙМ. Предстоящие длинные выходные в марте привели к росту бронирований апартаментов и отелей по России, их число выросло на 31% по сравнению с прошлым годом, рассказали РИА Новости в сервисе онлайн-бронирования "Островок".
Международный женский день в этом году выпадает на воскресенье, поэтому россиян ждут трехдневные выходные с 7 по 9 марта.
"По данным "Островка", на 8 Марта 2026 года россияне совершили почти на треть больше бронирований по России, чем год назад (плюс 31%). Рост связан с более продолжительным периодом праздничных дней: в этом году выходные будут длиться три дня подряд", - отметили в компании.
В топ-10 популярных направлений по числу бронирований на праздничные дни входят Санкт-Петербург, Москва, Иркутск, Сочи, Эсто-Садок, Казань, Калининград, Нижний Новгород, Тула и Мурманск.
Как указали в "Островке", средняя стоимость забронированной ночи в российских отелях и апартаментах на праздничные даты (с 6 по 9 марта) составит 6,7 тысячи рублей.
Интерес к зарубежным направлениям также вырос: число бронирований увеличилось на 80% по сравнению с прошлым годом. В топ-10 зарубежных стран, куда россияне бронируют поездки на предстоящий праздник, входят Белоруссия, Таиланд, ОАЭ, Турция, Италия, Китай, Узбекистан, Армения, Грузия, Казахстан и Вьетнам.
За границей на праздничные дни средняя стоимость проживания в сутки составляет 9,4 тысячи рублей, на 11% меньше, чем в 2025 году.
Пляж одного из отелей в Анталье, Турция - ПРАЙМ, 1920, 12.01.2026
Владелец отеля в Анталье заявил о риске потери российских туристов
12 января, 09:10
 
ЭкономикаБизнесСАНКТ-ПЕТЕРБУРГМОСКВАИркутск
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала