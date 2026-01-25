В "Островке" рассказали, как выросли бронирования отелей на 8 Марта

https://1prime.ru/20260125/ostrovok-866876643.html
МОСКВА, 25 янв - ПРАЙМ. Предстоящие длинные выходные в марте привели к росту бронирований апартаментов и отелей по России, их число выросло на 31% по сравнению с прошлым годом, рассказали РИА Новости в сервисе онлайн-бронирования "Островок". Международный женский день в этом году выпадает на воскресенье, поэтому россиян ждут трехдневные выходные с 7 по 9 марта. "По данным "Островка", на 8 Марта 2026 года россияне совершили почти на треть больше бронирований по России, чем год назад (плюс 31%). Рост связан с более продолжительным периодом праздничных дней: в этом году выходные будут длиться три дня подряд", - отметили в компании. В топ-10 популярных направлений по числу бронирований на праздничные дни входят Санкт-Петербург, Москва, Иркутск, Сочи, Эсто-Садок, Казань, Калининград, Нижний Новгород, Тула и Мурманск. Как указали в "Островке", средняя стоимость забронированной ночи в российских отелях и апартаментах на праздничные даты (с 6 по 9 марта) составит 6,7 тысячи рублей. Интерес к зарубежным направлениям также вырос: число бронирований увеличилось на 80% по сравнению с прошлым годом. В топ-10 зарубежных стран, куда россияне бронируют поездки на предстоящий праздник, входят Белоруссия, Таиланд, ОАЭ, Турция, Италия, Китай, Узбекистан, Армения, Грузия, Казахстан и Вьетнам. За границей на праздничные дни средняя стоимость проживания в сутки составляет 9,4 тысячи рублей, на 11% меньше, чем в 2025 году.
