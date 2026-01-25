Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Сберинвестиции" составили портрет студента-инвестора
"Сберинвестиции" составили портрет студента-инвестора
09:57 25.01.2026
 
"Сберинвестиции" составили портрет студента-инвестора

"Сберинвестиции": активнее всего в 2025 году студенты покупали облигации

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкНовый логотип Сбербанка на здании центрального офиса в Москве
Новый логотип Сбербанка на здании центрального офиса в Москве - ПРАЙМ, 1920, 25.01.2026
© РИА Новости . Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 25 янв - ПРАЙМ. "Сберинвестиции" ко Дню студента составили портрет студента-инвестора - активнее всего в 2025 году они приобретали облигации, свидетельствуют результаты исследования, которое есть в распоряжении РИА Новости.
"Число студентов-инвесторов в 2025 году выросло вдвое. Чаще всего они покупали облигации. При этом акции молодые люди выбирали активнее, чем клиенты брокера в целом", - сообщила компания.
Активнее всего в 2025 году студенты приобретали облигации - 36% от всего объема покупок за вычетом продаж. На акции у них пришлось 16% чистых вложений, в то время как у других клиентов "Сберинвестиций" - 13%. В десятке самых популярных акций - Сбербанк, X5, ВТБ, "Лукойл", "Яндекс", "Полюс", "Т-Технологии", "Озон", "Татнефть" и "Интер РАО".
Фонды также пользуются популярностью - на них пришлось 13% чистых вложений. В отличие от большинства остальных клиентов, которые в прошлом году продавали фонды денежного рынка, студенты продолжали их покупать - доля составила 5%.
По числу студентов-инвесторов лидируют Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский и Красноярский края, Свердловская, Кемеровская, Самарская области, Приморский край, Ростовская область и Алтайский край.
Большинство инвестирующих студентов - юноши. В то же время доля девушек довольно ощутима - 31%.
"В последнее время все больше молодых людей интересуются фондовым рынком. Нам очень приятно видеть энтузиазм, с которым они подходят к инвестиционному процессу", - отметила руководитель брокерского бизнеса Сбербанка Аиша Кубезова.
Т-Банк зафиксировал рост мошеннической активности в сфере инвестиций
22 января, 15:28
