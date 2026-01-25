https://1prime.ru/20260125/sberinvestitsii-866878202.html
"Сберинвестиции" составили портрет студента-инвестора
"Сберинвестиции" составили портрет студента-инвестора - 25.01.2026, ПРАЙМ
"Сберинвестиции" составили портрет студента-инвестора
"Сберинвестиции" ко Дню студента составили портрет студента-инвестора - активнее всего в 2025 году они приобретали облигации, свидетельствуют результаты... | 25.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-25T09:57+0300
2026-01-25T09:57+0300
2026-01-25T09:57+0300
МОСКВА, 25 янв - ПРАЙМ. "Сберинвестиции" ко Дню студента составили портрет студента-инвестора - активнее всего в 2025 году они приобретали облигации, свидетельствуют результаты исследования, которое есть в распоряжении РИА Новости. "Число студентов-инвесторов в 2025 году выросло вдвое. Чаще всего они покупали облигации. При этом акции молодые люди выбирали активнее, чем клиенты брокера в целом", - сообщила компания. Активнее всего в 2025 году студенты приобретали облигации - 36% от всего объема покупок за вычетом продаж. На акции у них пришлось 16% чистых вложений, в то время как у других клиентов "Сберинвестиций" - 13%. В десятке самых популярных акций - Сбербанк, X5, ВТБ, "Лукойл", "Яндекс", "Полюс", "Т-Технологии", "Озон", "Татнефть" и "Интер РАО". Фонды также пользуются популярностью - на них пришлось 13% чистых вложений. В отличие от большинства остальных клиентов, которые в прошлом году продавали фонды денежного рынка, студенты продолжали их покупать - доля составила 5%. По числу студентов-инвесторов лидируют Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский и Красноярский края, Свердловская, Кемеровская, Самарская области, Приморский край, Ростовская область и Алтайский край. Большинство инвестирующих студентов - юноши. В то же время доля девушек довольно ощутима - 31%. "В последнее время все больше молодых людей интересуются фондовым рынком. Нам очень приятно видеть энтузиазм, с которым они подходят к инвестиционному процессу", - отметила руководитель брокерского бизнеса Сбербанка Аиша Кубезова.
Т-Банк зафиксировал рост мошеннической активности в сфере инвестиций