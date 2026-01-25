https://1prime.ru/20260125/sberinvestitsii-866878202.html

"Сберинвестиции" составили портрет студента-инвестора

"Сберинвестиции" составили портрет студента-инвестора - 25.01.2026, ПРАЙМ

"Сберинвестиции" составили портрет студента-инвестора

"Сберинвестиции" ко Дню студента составили портрет студента-инвестора - активнее всего в 2025 году они приобретали облигации, свидетельствуют результаты... | 25.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-25T09:57+0300

2026-01-25T09:57+0300

2026-01-25T09:57+0300

экономика

рынок

финансы

россия

москва

санкт-петербург

красноярский край

сбербанк

x5 retail group

втб

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/19/866878050_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_1c89584cbe781dfcef16c9cc62811a74.jpg

МОСКВА, 25 янв - ПРАЙМ. "Сберинвестиции" ко Дню студента составили портрет студента-инвестора - активнее всего в 2025 году они приобретали облигации, свидетельствуют результаты исследования, которое есть в распоряжении РИА Новости. "Число студентов-инвесторов в 2025 году выросло вдвое. Чаще всего они покупали облигации. При этом акции молодые люди выбирали активнее, чем клиенты брокера в целом", - сообщила компания. Активнее всего в 2025 году студенты приобретали облигации - 36% от всего объема покупок за вычетом продаж. На акции у них пришлось 16% чистых вложений, в то время как у других клиентов "Сберинвестиций" - 13%. В десятке самых популярных акций - Сбербанк, X5, ВТБ, "Лукойл", "Яндекс", "Полюс", "Т-Технологии", "Озон", "Татнефть" и "Интер РАО". Фонды также пользуются популярностью - на них пришлось 13% чистых вложений. В отличие от большинства остальных клиентов, которые в прошлом году продавали фонды денежного рынка, студенты продолжали их покупать - доля составила 5%. По числу студентов-инвесторов лидируют Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский и Красноярский края, Свердловская, Кемеровская, Самарская области, Приморский край, Ростовская область и Алтайский край. Большинство инвестирующих студентов - юноши. В то же время доля девушек довольно ощутима - 31%. "В последнее время все больше молодых людей интересуются фондовым рынком. Нам очень приятно видеть энтузиазм, с которым они подходят к инвестиционному процессу", - отметила руководитель брокерского бизнеса Сбербанка Аиша Кубезова.

https://1prime.ru/20260122/investitsii-866794063.html

москва

санкт-петербург

красноярский край

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, финансы, россия, москва, санкт-петербург, красноярский край, сбербанк, x5 retail group, втб