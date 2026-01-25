Пушилин сообщил о боях в районе Березняковки и Никифоровки

https://1prime.ru/20260125/svo-866886455.html
МОСКВА, 25 янв – ПРАЙМ. На славянском направлении продолжаются бои в районе Березняковки и Никифоровки, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. "На славянском направлении продолжаются бои в районе Березняковки и Никифоровки", - сообщил Пушилин в своем канале на платформе Max.
