Пушилин рассказал об ожесточенных боях в районе села Новое Шахово
Спецоперация на Украине
Пушилин рассказал об ожесточенных боях в районе села Новое Шахово
2026-01-25T19:40+0300
2026-01-25T19:40+0300
МОСКВА, 25 янв – ПРАЙМ. На добропольском направлении разворачиваются ожесточенные бои в районе села Новое Шахово, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. "По допропольскому участку: здесь бои разворачиваются достаточно ожесточенные в районе Нового Шахова", - сообщил Пушилин в своем канале на платформе Max.
19:40 25.01.2026
 
Пушилин рассказал об ожесточенных боях в районе села Новое Шахово

Военнослужащий Вооруженных сил России в зоне СВО
Военнослужащий Вооруженных сил России в зоне СВО . Архивное фото
МОСКВА, 25 янв – ПРАЙМ. На добропольском направлении разворачиваются ожесточенные бои в районе села Новое Шахово, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
"По допропольскому участку: здесь бои разворачиваются достаточно ожесточенные в районе Нового Шахова", - сообщил Пушилин в своем канале на платформе Max.
Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге - ПРАЙМ, 1920, 24.01.2026
"Случится по-настоящему плохое". В США предупредили насчет СВО
Вчера, 02:11
 
Спецоперация на Украине
 
 
