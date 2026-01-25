https://1prime.ru/20260125/svo-866886734.html

Пушилин рассказал об ожесточенных боях в районе села Новое Шахово

МОСКВА, 25 янв – ПРАЙМ. На добропольском направлении разворачиваются ожесточенные бои в районе села Новое Шахово, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. "По допропольскому участку: здесь бои разворачиваются достаточно ожесточенные в районе Нового Шахова", - сообщил Пушилин в своем канале на платформе Max.

