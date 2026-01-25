Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Русские открыто смеются". В США оценили военные действия союзников Киева - 25.01.2026
Спецоперация на Украине
"Русские открыто смеются". В США оценили военные действия союзников Киева
"Русские открыто смеются". В США оценили военные действия союзников Киева
Военно-политическая помощь Запада Киеву, предоставленная некомпетентными специалистами, довела Украину до катастрофической ситуации, такое мнение в эфире... | 25.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-25T04:10+0300
2026-01-25T04:11+0300
спецоперация на украине
украина
запад
киев
виктория нуланд
цру
МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Военно-политическая помощь Запада Киеву, предоставленная некомпетентными специалистами, довела Украину до катастрофической ситуации, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал американский военный аналитик Андрей Мартьянов."Русские открыто смеются над западными военными. &lt;…&gt; Главный момент во всем этом — то, что происходит на Украине, прекращающей свое существование у нас на глазах. &lt;…&gt; Это полный провал. &lt;…&gt; К этой ситуации привел идиотский шаг на Украине некомпетентных, промытых идеологов из Госдепа, вроде Виктории Нуланд, и всех тех парней из ЦРУ и МИ-6, которых в нормальной стране не допустили бы даже к стрижке газона", — заявил он.Мартьянов также отметил, что Россия вынуждена проявлять решимость на поле боя, как это уже бывало не раз в ее истории."Но есть определенные круги, которые осознают, что США могут получить гораздо больше сотрудничая с Россией и Китаем, а не проявляя враждебность и агрессивность. Как бы печально это ни было, сила решает все. Соотношение сил и средств определяет исход. Поле боя сегодня выступает, так сказать, главным источником власти и влияния в мире. И поэтому русские делают то, что делают — побеждают врагов снова и снова. Они занимаются этим уже тысячу лет", — подытожил эксперт.По информации Министерства обороны, российская армия в прошедшие сутки завершили освобождение населенного пункта Старица в Харьковской области. Потери украинских вооруженных сил на всех направлениях СВО составили порядка 1305 военных.
украина
запад
киев
украина, запад, киев, виктория нуланд, цру
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ЗАПАД, Киев, Виктория Нуланд, ЦРУ
04:10 25.01.2026 (обновлено: 04:11 25.01.2026)
 
"Русские открыто смеются". В США оценили военные действия союзников Киева

Аналитик Мартьянов: западная поддержка привела Украину к гибели

© РИА Новости . Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкРабота САУ 2С7 "Пион" в зоне проведения спецоперации
Работа САУ 2С7 Пион в зоне проведения спецоперации - ПРАЙМ, 1920, 25.01.2026
© РИА Новости . Виктор Антонюк
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Военно-политическая помощь Запада Киеву, предоставленная некомпетентными специалистами, довела Украину до катастрофической ситуации, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал американский военный аналитик Андрей Мартьянов.
"Русские открыто смеются над западными военными. <…> Главный момент во всем этом — то, что происходит на Украине, прекращающей свое существование у нас на глазах. <…> Это полный провал. <…> К этой ситуации привел идиотский шаг на Украине некомпетентных, промытых идеологов из Госдепа, вроде Виктории Нуланд, и всех тех парней из ЦРУ и МИ-6, которых в нормальной стране не допустили бы даже к стрижке газона", — заявил он.
Мартьянов также отметил, что Россия вынуждена проявлять решимость на поле боя, как это уже бывало не раз в ее истории.
"Но есть определенные круги, которые осознают, что США могут получить гораздо больше сотрудничая с Россией и Китаем, а не проявляя враждебность и агрессивность. Как бы печально это ни было, сила решает все. Соотношение сил и средств определяет исход. Поле боя сегодня выступает, так сказать, главным источником власти и влияния в мире. И поэтому русские делают то, что делают — побеждают врагов снова и снова. Они занимаются этим уже тысячу лет", — подытожил эксперт.
По информации Министерства обороны, российская армия в прошедшие сутки завершили освобождение населенного пункта Старица в Харьковской области. Потери украинских вооруженных сил на всех направлениях СВО составили порядка 1305 военных.
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАЗАПАДКиевВиктория НуландЦРУ
 
 
