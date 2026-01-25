https://1prime.ru/20260125/ukraina-866873542.html
"Русские открыто смеются". В США оценили военные действия союзников Киева
"Русские открыто смеются". В США оценили военные действия союзников Киева - 25.01.2026, ПРАЙМ
"Русские открыто смеются". В США оценили военные действия союзников Киева
Военно-политическая помощь Запада Киеву, предоставленная некомпетентными специалистами, довела Украину до катастрофической ситуации, такое мнение в эфире... | 25.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-25T04:10+0300
2026-01-25T04:10+0300
2026-01-25T04:11+0300
спецоперация на украине
украина
запад
киев
виктория нуланд
цру
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/0b/847292642_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_64128d4ea59ff4f97013d01442f9e363.jpg
МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Военно-политическая помощь Запада Киеву, предоставленная некомпетентными специалистами, довела Украину до катастрофической ситуации, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал американский военный аналитик Андрей Мартьянов."Русские открыто смеются над западными военными. <…> Главный момент во всем этом — то, что происходит на Украине, прекращающей свое существование у нас на глазах. <…> Это полный провал. <…> К этой ситуации привел идиотский шаг на Украине некомпетентных, промытых идеологов из Госдепа, вроде Виктории Нуланд, и всех тех парней из ЦРУ и МИ-6, которых в нормальной стране не допустили бы даже к стрижке газона", — заявил он.Мартьянов также отметил, что Россия вынуждена проявлять решимость на поле боя, как это уже бывало не раз в ее истории."Но есть определенные круги, которые осознают, что США могут получить гораздо больше сотрудничая с Россией и Китаем, а не проявляя враждебность и агрессивность. Как бы печально это ни было, сила решает все. Соотношение сил и средств определяет исход. Поле боя сегодня выступает, так сказать, главным источником власти и влияния в мире. И поэтому русские делают то, что делают — побеждают врагов снова и снова. Они занимаются этим уже тысячу лет", — подытожил эксперт.По информации Министерства обороны, российская армия в прошедшие сутки завершили освобождение населенного пункта Старица в Харьковской области. Потери украинских вооруженных сил на всех направлениях СВО составили порядка 1305 военных.
https://1prime.ru/20260109/ukraina-866319663.html
украина
запад
киев
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/0b/847292642_454:0:3185:2048_1920x0_80_0_0_2ab093655b7d5b9dd2b24e7a333cb3c0.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, запад, киев, виктория нуланд, цру
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ЗАПАД, Киев, Виктория Нуланд, ЦРУ
"Русские открыто смеются". В США оценили военные действия союзников Киева
Аналитик Мартьянов: западная поддержка привела Украину к гибели
МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ.
Военно-политическая помощь Запада Киеву, предоставленная некомпетентными специалистами, довела Украину до катастрофической ситуации, такое мнение в эфире YouTube-канала
высказал американский военный аналитик Андрей Мартьянов.
"Русские открыто смеются над западными военными. <…> Главный момент во всем этом — то, что происходит на Украине, прекращающей свое существование у нас на глазах. <…> Это полный провал. <…> К этой ситуации привел идиотский шаг на Украине некомпетентных, промытых идеологов из Госдепа, вроде Виктории Нуланд, и всех тех парней из ЦРУ и МИ-6, которых в нормальной стране не допустили бы даже к стрижке газона", — заявил он.
Мартьянов также отметил, что Россия вынуждена проявлять решимость на поле боя, как это уже бывало не раз в ее истории.
"Но есть определенные круги, которые осознают, что США могут получить гораздо больше сотрудничая с Россией и Китаем, а не проявляя враждебность и агрессивность. Как бы печально это ни было, сила решает все. Соотношение сил и средств определяет исход. Поле боя сегодня выступает, так сказать, главным источником власти и влияния в мире. И поэтому русские делают то, что делают — побеждают врагов снова и снова. Они занимаются этим уже тысячу лет", — подытожил эксперт.
По информации Министерства обороны, российская армия в прошедшие сутки завершили освобождение населенного пункта Старица в Харьковской области. Потери украинских вооруженных сил на всех направлениях СВО составили порядка 1305 военных.
Трамп не готов обещать Украине увеличение военной помощи, пишут СМИ