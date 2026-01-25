https://1prime.ru/20260125/ukraina-866873542.html

"Русские открыто смеются". В США оценили военные действия союзников Киева

спецоперация на украине

украина

запад

киев

виктория нуланд

цру

МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Военно-политическая помощь Запада Киеву, предоставленная некомпетентными специалистами, довела Украину до катастрофической ситуации, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал американский военный аналитик Андрей Мартьянов."Русские открыто смеются над западными военными. <…> Главный момент во всем этом — то, что происходит на Украине, прекращающей свое существование у нас на глазах. <…> Это полный провал. <…> К этой ситуации привел идиотский шаг на Украине некомпетентных, промытых идеологов из Госдепа, вроде Виктории Нуланд, и всех тех парней из ЦРУ и МИ-6, которых в нормальной стране не допустили бы даже к стрижке газона", — заявил он.Мартьянов также отметил, что Россия вынуждена проявлять решимость на поле боя, как это уже бывало не раз в ее истории."Но есть определенные круги, которые осознают, что США могут получить гораздо больше сотрудничая с Россией и Китаем, а не проявляя враждебность и агрессивность. Как бы печально это ни было, сила решает все. Соотношение сил и средств определяет исход. Поле боя сегодня выступает, так сказать, главным источником власти и влияния в мире. И поэтому русские делают то, что делают — побеждают врагов снова и снова. Они занимаются этим уже тысячу лет", — подытожил эксперт.По информации Министерства обороны, российская армия в прошедшие сутки завершили освобождение населенного пункта Старица в Харьковской области. Потери украинских вооруженных сил на всех направлениях СВО составили порядка 1305 военных.

