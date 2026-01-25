https://1prime.ru/20260125/ukraina-866874022.html
"Решили направить на айсберг". На Западе рассказали о мерах против России
МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Запад не в состоянии одержать победу над Россией, особенно с помощью кредитного финансирования Украины, таколе мнение в эфире YouTube-канала высказал офицер Королевского военно-морского флота Великобритании в отставке Стив Джереми."Очевидно же, что Россию невозможно победить, и все же европейские лидеры продолжают идти вперед. Похоже на то, как если бы политики находились на "Титанике" и решили направить его на айсберг российской военно-промышленной мощи, делая пробоины еще больше. Все это в итоге развалится", — заявил он.По мнению Джереми, если Запад попытается нанести ущерб России, которая обладает значительной военно-промышленной мощью и продвинутыми вооружениями, то сам пострадает в большей степени."Нельзя бросаться обеспеченными синтетическими долговыми обязательствами в русских и думать, что так мы можем выиграть войну. Нельзя и кредитами закидывать Украину, надеясь на победу. Россия производит больше снарядов, чем весь Запад вместе взятый. Она разрабатывает гиперзвуковые ракеты, против которых у нас нет защиты. <…> Как бы ни старались европейцы при поддержке США наказать Россию, скорее всего, это приведет к обратному эффекту", — заключил офицер.В декабре страны Европейского союза не смогли договориться об использовании замороженных российских активов для поддержки Киева и решили обеспечить финансирование через совместный заем в размере 90 миллиардов евро. Из этой суммы 60 миллиардов планируется направить на военные нужды, с приоритетом на закупку вооружений из стран Европы.Будапешт, Прага и Братислава отказались участвовать в предоставлении кредита. Как отметил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после декабрьского саммита, расплату за него будут нести будущие поколения, так как Украина вряд ли погасит долг.
МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ.
Запад не в состоянии одержать победу над Россией, особенно с помощью кредитного финансирования Украины, таколе мнение в эфире YouTube-канала
высказал офицер Королевского военно-морского флота Великобритании в отставке Стив Джереми.
"Очевидно же, что Россию невозможно победить, и все же европейские лидеры продолжают идти вперед. Похоже на то, как если бы политики находились на "Титанике" и решили направить его на айсберг российской военно-промышленной мощи, делая пробоины еще больше. Все это в итоге развалится", — заявил он.
По мнению Джереми, если Запад попытается нанести ущерб России, которая обладает значительной военно-промышленной мощью и продвинутыми вооружениями, то сам пострадает в большей степени.
"Нельзя бросаться обеспеченными синтетическими долговыми обязательствами в русских и думать, что так мы можем выиграть войну. Нельзя и кредитами закидывать Украину, надеясь на победу. Россия производит больше снарядов, чем весь Запад вместе взятый. Она разрабатывает гиперзвуковые ракеты, против которых у нас нет защиты. <…> Как бы ни старались европейцы при поддержке США наказать Россию, скорее всего, это приведет к обратному эффекту", — заключил офицер.
В декабре страны Европейского союза не смогли договориться об использовании замороженных российских активов для поддержки Киева и решили обеспечить финансирование через совместный заем в размере 90 миллиардов евро. Из этой суммы 60 миллиардов планируется направить на военные нужды, с приоритетом на закупку вооружений из стран Европы.
Будапешт, Прага и Братислава отказались участвовать в предоставлении кредита. Как отметил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после декабрьского саммита, расплату за него будут нести будущие поколения, так как Украина вряд ли погасит долг.
