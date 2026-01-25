https://1prime.ru/20260125/ukraina-866874022.html

"Решили направить на айсберг". На Западе рассказали о мерах против России

"Решили направить на айсберг". На Западе рассказали о мерах против России - 25.01.2026, ПРАЙМ

"Решили направить на айсберг". На Западе рассказали о мерах против России

Запад не в состоянии одержать победу над Россией, особенно с помощью кредитного финансирования Украины, таколе мнение в эфире YouTube-канала высказал офицер... | 25.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-25T05:41+0300

2026-01-25T05:41+0300

2026-01-25T05:41+0300

спецоперация на украине

запад

великобритания

украина

виктор орбан

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/82622/27/826222723_0:155:3001:1843_1920x0_80_0_0_b1d650df1ba062359a56ddf8f7182022.jpg

МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Запад не в состоянии одержать победу над Россией, особенно с помощью кредитного финансирования Украины, таколе мнение в эфире YouTube-канала высказал офицер Королевского военно-морского флота Великобритании в отставке Стив Джереми."Очевидно же, что Россию невозможно победить, и все же европейские лидеры продолжают идти вперед. Похоже на то, как если бы политики находились на "Титанике" и решили направить его на айсберг российской военно-промышленной мощи, делая пробоины еще больше. Все это в итоге развалится", — заявил он.По мнению Джереми, если Запад попытается нанести ущерб России, которая обладает значительной военно-промышленной мощью и продвинутыми вооружениями, то сам пострадает в большей степени."Нельзя бросаться обеспеченными синтетическими долговыми обязательствами в русских и думать, что так мы можем выиграть войну. Нельзя и кредитами закидывать Украину, надеясь на победу. Россия производит больше снарядов, чем весь Запад вместе взятый. Она разрабатывает гиперзвуковые ракеты, против которых у нас нет защиты. <…> Как бы ни старались европейцы при поддержке США наказать Россию, скорее всего, это приведет к обратному эффекту", — заключил офицер.В декабре страны Европейского союза не смогли договориться об использовании замороженных российских активов для поддержки Киева и решили обеспечить финансирование через совместный заем в размере 90 миллиардов евро. Из этой суммы 60 миллиардов планируется направить на военные нужды, с приоритетом на закупку вооружений из стран Европы.Будапешт, Прага и Братислава отказались участвовать в предоставлении кредита. Как отметил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после декабрьского саммита, расплату за него будут нести будущие поколения, так как Украина вряд ли погасит долг.

https://1prime.ru/20260107/evropa-866263049.html

запад

великобритания

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

запад, великобритания, украина, виктор орбан, россия