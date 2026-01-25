https://1prime.ru/20260125/ukraina-866874844.html

"Задача Зеленского". На Западе раскрыли замысел операции на Украине

МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Европейские политические деятели заинтересованы, чтобы конфликт на Украине продолжался как минимум еще полтора года и истощал Россию, пишет издание L'AntiDiplomatico."Трехсторонний саммит в Аду-Даби между Россией, США и Украиной показывает важность международных переговоров, не считая маргинальных европейских канцелярий, которые пытаются каким-то образом донести свои голоса, но теперь уже подавлены", — отмечается в материале.По мнению авторов статьи, европейцы вынашивают в отношения конфликта на Украине далеко не мирные планы."На самом деле европейцы, которые как в Риме, так и в Берлине говорят о сотрудничестве вооруженных сил и более тесном сотрудничестве военной промышленности, интересуются Украиной в очень конкретном смысле и требуют, чтобы Зеленский продолжал войну как минимум еще полтора года, чтобы максимально ослабить Россию", — подчеркивает издание.В Париже 6 января прошла встреча "коалиции желающих" на высшем уровне, где обсуждались, в частности, так называемые гарантии безопасности для Украины. В мероприятии приняли участие спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер. По завершении встречи участники пришли к соглашению о продолжении долгосрочной военной поддержки Украины, и лидеры подписали декларацию о возможном размещении войск на территории Украины в случае заключения мирного договора.В МИД России ранее подчеркивали, что любой сценарий размещения войск стран — членов НАТО на территории Украины категорически неприемлем для Москвы и может привести к резкой эскалации. Заявления о размещении контингента из стран НАТО на Украине, которые звучали из Великобритании и других европейских государств, ведомство называло подстрекательством к продолжению конфликта.

