"Они боятся": на Западе сделали громкое заявление о НАТО на Украине
"Они боятся": на Западе сделали громкое заявление о НАТО на Украине
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/03/864179061_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_d09e56f7b3d4fb2c9bce170f1cfb354f.jpg
МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. На прошедшем на прошлой неделе форуме в Давосе обозначились изменения мирового порядка, которые зафиксировали окончательный крах западного влияния на Украине, пишет норвежский портал Steigan."Ежегодного собрание в Давосе больше напоминает контролируемое уничтожение. <…> Миропорядок, в котором доминировали США, больше не существует. НАТО потерпела окончательное поражение на Украине, а американцы освобождаются от старых обязательств", — указывается в материале.Автор материала подчеркивает, что на этом форуме западные лидеры были вынуждены критиковать друг друга, перекладывая вину за разрушение привычного для них мирового порядка. Глобалисты, которые поддерживали киевский режим в его борьбе с Россией, столкнулись с недовольством миллиардов людей."Факт, что самые богатые капиталисты мира сейчас действуют таким образом, показывает, что они понимают, что их мало, что они боятся и что против них выступают миллиарды людей", — подытожил он.Всемирный экономический форум в Давосе проходил с 19 по 23 января. Хотя до события Украина считалась одной из ключевых тем предстоящих встреч, в результате, как сообщает издание Financial Times, мероприятие оказалось серьезным ударом для Владимира Зеленского.
