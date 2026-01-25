Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Они боятся": на Западе сделали громкое заявление о НАТО на Украине - 25.01.2026
Спецоперация на Украине
"Они боятся": на Западе сделали громкое заявление о НАТО на Украине
"Они боятся": на Западе сделали громкое заявление о НАТО на Украине - 25.01.2026, ПРАЙМ
"Они боятся": на Западе сделали громкое заявление о НАТО на Украине
На прошедшем на прошлой неделе форуме в Давосе обозначились изменения мирового порядка, которые зафиксировали окончательный крах западного влияния на Украине
2026-01-25T07:17+0300
2026-01-25T07:17+0300
спецоперация на украине
мировая экономика
украина
владимир зеленский
нато
financial times
сша
запад
общество
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/03/864179061_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_d09e56f7b3d4fb2c9bce170f1cfb354f.jpg
МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. На прошедшем на прошлой неделе форуме в Давосе обозначились изменения мирового порядка, которые зафиксировали окончательный крах западного влияния на Украине, пишет норвежский портал Steigan."Ежегодного собрание в Давосе больше напоминает контролируемое уничтожение. &lt;…&gt; Миропорядок, в котором доминировали США, больше не существует. НАТО потерпела окончательное поражение на Украине, а американцы освобождаются от старых обязательств", — указывается в материале.Автор материала подчеркивает, что на этом форуме западные лидеры были вынуждены критиковать друг друга, перекладывая вину за разрушение привычного для них мирового порядка. Глобалисты, которые поддерживали киевский режим в его борьбе с Россией, столкнулись с недовольством миллиардов людей."Факт, что самые богатые капиталисты мира сейчас действуют таким образом, показывает, что они понимают, что их мало, что они боятся и что против них выступают миллиарды людей", — подытожил он.Всемирный экономический форум в Давосе проходил с 19 по 23 января. Хотя до события Украина считалась одной из ключевых тем предстоящих встреч, в результате, как сообщает издание Financial Times, мероприятие оказалось серьезным ударом для Владимира Зеленского.
украина
сша
запад
мировая экономика, украина, владимир зеленский, нато, financial times, сша, запад, общество
Спецоперация на Украине, Мировая экономика, УКРАИНА, Владимир Зеленский, НАТО, Financial Times, США, ЗАПАД, Общество
07:17 25.01.2026
 
"Они боятся": на Западе сделали громкое заявление о НАТО на Украине

Steigan: НАТО понесла окончательное поражение на Украине

© AP Photo / Mindaugas Kulbis Владимир Зеленский на фоне флага НАТО
Владимир Зеленский на фоне флага НАТО - ПРАЙМ, 1920, 25.01.2026
Владимир Зеленский на фоне флага НАТО. Архивное фото
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. На прошедшем на прошлой неделе форуме в Давосе обозначились изменения мирового порядка, которые зафиксировали окончательный крах западного влияния на Украине, пишет норвежский портал Steigan.
"Ежегодного собрание в Давосе больше напоминает контролируемое уничтожение. <…> Миропорядок, в котором доминировали США, больше не существует. НАТО потерпела окончательное поражение на Украине, а американцы освобождаются от старых обязательств", — указывается в материале.
Автор материала подчеркивает, что на этом форуме западные лидеры были вынуждены критиковать друг друга, перекладывая вину за разрушение привычного для них мирового порядка. Глобалисты, которые поддерживали киевский режим в его борьбе с Россией, столкнулись с недовольством миллиардов людей.
"Факт, что самые богатые капиталисты мира сейчас действуют таким образом, показывает, что они понимают, что их мало, что они боятся и что против них выступают миллиарды людей", — подытожил он.
Всемирный экономический форум в Давосе проходил с 19 по 23 января. Хотя до события Украина считалась одной из ключевых тем предстоящих встреч, в результате, как сообщает издание Financial Times, мероприятие оказалось серьезным ударом для Владимира Зеленского.
Спецоперация на Украине Мировая экономика УКРАИНА Владимир Зеленский НАТО Financial Times США ЗАПАД Общество
 
 
