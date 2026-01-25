"Это не война". В Раде сделали громкое заявление о России
Дмитрук: Украине нужна совместная жизнь с Россией и Белоруссией ради мира
МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Украине необходимо наладить межнациональные связи с Россией и Белоруссией ради обеспечения мира, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.
"Нормальность — это не война и не вражда. Нормальность — это государственное мышление о единстве Украины, России и Белоруссии. Мы должны научиться воспринимать это как единственно верный путь", — написал он.
Как подчеркнул Дмитрук, Киеву следует стремиться к жизни без "вооруженных границ, навязанных извне кураторов и выполнения чужих заданий".
Дмитрий Песков, представитель Кремля, подчёркивал, что неудачи на фронте должны побудить Украину к немедленным переговорам. Также постоянный представитель России в ООН Василий Небензя указывал на то, что украинские войска терпят потери и быстро утрачивают свою боеспособность.
Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Москва поддерживает исключительно долгосрочное разрешение конфликта без временных соглашений о перемирии. Достижение этой цели возможно лишь тогда, когда будут устранены первопричины конфликта, среди которых серьёзные угрозы национальной безопасности, связанные с расширением НАТО, и ущемление прав русскоязычного населения на Украине.
