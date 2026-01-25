https://1prime.ru/20260125/ukraina-866889164.html
Позиция Украины по Донбассу остается неизменной, заявил Зеленский
Позиция Украины по Донбассу остается неизменной, заявил Зеленский - 25.01.2026, ПРАЙМ
Позиция Украины по Донбассу остается неизменной, заявил Зеленский
Владимир Зеленский заявил, что позиция Украины по выводу ВСУ с территории Донбасса остается неизменной. | 25.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-25T20:58+0300
2026-01-25T20:58+0300
2026-01-25T20:58+0300
МОСКВА, 25 янв – ПРАЙМ. Владимир Зеленский заявил, что позиция Украины по выводу ВСУ с территории Донбасса остается неизменной. Зеленский 30 декабря после встречи с американским президентом Дональдом Трампом уже отказывался от вывода ВСУ с территории Донбасса. "Наша позиция по территориям и территориальной целостности Украины… повторять не буду, все знают нашу позицию (она неизменна – ред.)", - сказал Зеленский на пресс-конференции в Вильнюсе с литовским президентом Гитанасом Науседой и президентом Польши Каролем Навроцким. В субботу завершился второй день переговоров трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины в Абу-Даби. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в пятницу заявлял, что украинские вооруженные силы должны покинуть территорию Донбасса, это является важным условием российской стороны. Помощник президента России Юрий Ушаков ранее назвал вывод украинских войск из Донбасса важной составной частью всего плана мирного урегулирования.
