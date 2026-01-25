Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Позиция Украины по Донбассу остается неизменной, заявил Зеленский - 25.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260125/ukraina-866889164.html
Позиция Украины по Донбассу остается неизменной, заявил Зеленский
Позиция Украины по Донбассу остается неизменной, заявил Зеленский - 25.01.2026, ПРАЙМ
Позиция Украины по Донбассу остается неизменной, заявил Зеленский
Владимир Зеленский заявил, что позиция Украины по выводу ВСУ с территории Донбасса остается неизменной. | 25.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-25T20:58+0300
2026-01-25T20:58+0300
донбасс
украина
вильнюс
владимир зеленский
дональд трамп
гитанас науседа
всу
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/20/841312039_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_2adc0624504edd3d0daa9c2e6c7a3d7f.jpg
МОСКВА, 25 янв – ПРАЙМ. Владимир Зеленский заявил, что позиция Украины по выводу ВСУ с территории Донбасса остается неизменной. Зеленский 30 декабря после встречи с американским президентом Дональдом Трампом уже отказывался от вывода ВСУ с территории Донбасса. "Наша позиция по территориям и территориальной целостности Украины… повторять не буду, все знают нашу позицию (она неизменна – ред.)", - сказал Зеленский на пресс-конференции в Вильнюсе с литовским президентом Гитанасом Науседой и президентом Польши Каролем Навроцким. В субботу завершился второй день переговоров трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины в Абу-Даби. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в пятницу заявлял, что украинские вооруженные силы должны покинуть территорию Донбасса, это является важным условием российской стороны. Помощник президента России Юрий Ушаков ранее назвал вывод украинских войск из Донбасса важной составной частью всего плана мирного урегулирования.
https://1prime.ru/20260125/zelenskiy-866889043.html
донбасс
украина
вильнюс
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/20/841312039_332:0:3000:2001_1920x0_80_0_0_31793b539628f142010334b35b2479df.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
донбасс, украина, вильнюс, владимир зеленский, дональд трамп, гитанас науседа, всу, в мире
ДОНБАСС, УКРАИНА, Вильнюс, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Гитанас Науседа, ВСУ, В мире
20:58 25.01.2026
 
Позиция Украины по Донбассу остается неизменной, заявил Зеленский

Зеленский вновь отказывается от вывода ВСУ из Донбасса

© Фото : Public Domain/President Of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 25.01.2026
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 25 янв – ПРАЙМ. Владимир Зеленский заявил, что позиция Украины по выводу ВСУ с территории Донбасса остается неизменной.
Зеленский 30 декабря после встречи с американским президентом Дональдом Трампом уже отказывался от вывода ВСУ с территории Донбасса.
"Наша позиция по территориям и территориальной целостности Украины… повторять не буду, все знают нашу позицию (она неизменна – ред.)", - сказал Зеленский на пресс-конференции в Вильнюсе с литовским президентом Гитанасом Науседой и президентом Польши Каролем Навроцким.
В субботу завершился второй день переговоров трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины в Абу-Даби.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в пятницу заявлял, что украинские вооруженные силы должны покинуть территорию Донбасса, это является важным условием российской стороны. Помощник президента России Юрий Ушаков ранее назвал вывод украинских войск из Донбасса важной составной частью всего плана мирного урегулирования.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 25.01.2026
Выходка Зеленского в Давосе вызвала ярость на Украине
20:54
 
ДОНБАССУКРАИНАВильнюсВладимир ЗеленскийДональд ТрампГитанас НауседаВСУВ мире
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала