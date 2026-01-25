Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ДНР ликвидировали офицеров украинской "Омеги", сообщили силовики - 25.01.2026
Спецоперация на Украине
В ДНР ликвидировали офицеров украинской "Омеги", сообщили силовики
Несколько офицеров ВСУ, в том числе спецназа Украины "Омега", уничтожены в ДНР и в Харьковской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. | 25.01.2026
2026-01-25T21:53+0300
2026-01-25T21:53+0300
МОСКВА, 25 янв - ПРАЙМ. Несколько офицеров ВСУ, в том числе спецназа Украины "Омега", уничтожены в ДНР и в Харьковской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "В ДНР ликвидирован командир группы специального назначения "Омега" НГУ лейтенант Суходольский Константин Валерьевич с позывным "Сухой", - сказал собеседник агентства. В ДНР также уничтожен начальник связи центра специального назначения "Омега" Нацгвардии Украины младший лейтенант Андрей Марков с позывным "Маркиз". Он был активистом "майдана" и ярым сторонником бандеровской идеологии, добавил представитель силовых структур. "В Харьковской области ликвидирован начальник второй погранзаставы третьего погранотряда лейтенант Мисько Владислав Николаевич. Воевал на Донбассе с 2019 года", - сказал собеседник агентства. Помимо этого, в Харьковской области ликвидирован лейтенант Иван Петрик, а в ДНР командир механизированного взвода Дмитрий Наталюк из Волынской области, отметил он.
21:53 25.01.2026
 
В ДНР ликвидировали офицеров украинской "Омеги", сообщили силовики

В ДНР ликвидировали офицеров украинского спецназа "Омега"

Флаг Украины. Архивное фото
МОСКВА, 25 янв - ПРАЙМ. Несколько офицеров ВСУ, в том числе спецназа Украины "Омега", уничтожены в ДНР и в Харьковской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"В ДНР ликвидирован командир группы специального назначения "Омега" НГУ лейтенант Суходольский Константин Валерьевич с позывным "Сухой", - сказал собеседник агентства.
В ДНР также уничтожен начальник связи центра специального назначения "Омега" Нацгвардии Украины младший лейтенант Андрей Марков с позывным "Маркиз". Он был активистом "майдана" и ярым сторонником бандеровской идеологии, добавил представитель силовых структур.
"В Харьковской области ликвидирован начальник второй погранзаставы третьего погранотряда лейтенант Мисько Владислав Николаевич. Воевал на Донбассе с 2019 года", - сказал собеседник агентства.
Помимо этого, в Харьковской области ликвидирован лейтенант Иван Петрик, а в ДНР командир механизированного взвода Дмитрий Наталюк из Волынской области, отметил он.
Расчеты минометов уничтожили пункт дислокации ВСУ под Харьковом
17 января, 22:46
