В ДНР ликвидировали офицеров украинской "Омеги", сообщили силовики

Несколько офицеров ВСУ, в том числе спецназа Украины "Омега", уничтожены в ДНР и в Харьковской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. 25.01.2026

МОСКВА, 25 янв - ПРАЙМ. Несколько офицеров ВСУ, в том числе спецназа Украины "Омега", уничтожены в ДНР и в Харьковской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "В ДНР ликвидирован командир группы специального назначения "Омега" НГУ лейтенант Суходольский Константин Валерьевич с позывным "Сухой", - сказал собеседник агентства. В ДНР также уничтожен начальник связи центра специального назначения "Омега" Нацгвардии Украины младший лейтенант Андрей Марков с позывным "Маркиз". Он был активистом "майдана" и ярым сторонником бандеровской идеологии, добавил представитель силовых структур. "В Харьковской области ликвидирован начальник второй погранзаставы третьего погранотряда лейтенант Мисько Владислав Николаевич. Воевал на Донбассе с 2019 года", - сказал собеседник агентства. Помимо этого, в Харьковской области ликвидирован лейтенант Иван Петрик, а в ДНР командир механизированного взвода Дмитрий Наталюк из Волынской области, отметил он.

