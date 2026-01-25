https://1prime.ru/20260125/ukraina-866892671.html
Во Львове погиб депутат от партии Зеленского
МОСКВА, 25 янв – ПРАЙМ. Депутат от партии Владимира Зеленского "Слуга народа" Орест Саламаха попал в дорожно-транспортное происшествие во Львове на западе Украины, после чего скончался, сообщает издание "Страна.ua". "Во Львове погиб депутат от "Слуги народа" Орест Саламаха. Он попал в ДТП, управляя квадроциклом. Депутата госпитализировали, однако он умер в больнице", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
