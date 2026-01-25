Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Спецоперация на Украине
МОСКВА, 25 янв – ПРАЙМ. Депутат от партии Владимира Зеленского "Слуга народа" Орест Саламаха попал в дорожно-транспортное происшествие во Львове на западе Украины, после чего скончался, сообщает издание "Страна.ua". "Во Львове погиб депутат от "Слуги народа" Орест Саламаха. Он попал в ДТП, управляя квадроциклом. Депутата госпитализировали, однако он умер в больнице", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
украина, владимир зеленский, в мире
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, Владимир Зеленский, В мире
22:18 25.01.2026
 
Во Львове погиб депутат от партии Зеленского

Депутат от партии Зеленского Саламаха попал в смертельное ДТП во Львове

Народный депутат Украины Орест Саламаха
Народный депутат Украины Орест Саламаха
Народный депутат Украины Орест Саламаха. Архивное фото
© Фото : Соцсети
МОСКВА, 25 янв – ПРАЙМ. Депутат от партии Владимира Зеленского "Слуга народа" Орест Саламаха попал в дорожно-транспортное происшествие во Львове на западе Украины, после чего скончался, сообщает издание "Страна.ua".
"Во Львове погиб депутат от "Слуги народа" Орест Саламаха. Он попал в ДТП, управляя квадроциклом. Депутата госпитализировали, однако он умер в больнице", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАВладимир ЗеленскийВ мире
 
 
