25.01.2026
https://1prime.ru/20260125/ukraina-866892792.html
Зеленский требует принять Украину в ЕС в следующем году
Зеленский требует принять Украину в ЕС в следующем году - 25.01.2026, ПРАЙМ
Зеленский требует принять Украину в ЕС в следующем году
Владимир Зеленский заявил, что Украина будет готова вступить в Евросоюз в 2027 году.
2026-01-25T22:24+0300
2026-01-25T22:24+0300
украина
киев
вильнюс
владимир зеленский
гитанас науседа
кароль навроцкий
ес
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863801449_0:67:3063:1789_1920x0_80_0_0_1a372af7759ff1246413bf3c06173b28.jpg
МОСКВА, 25 янв – ПРАЙМ. Владимир Зеленский заявил, что Украина будет готова вступить в Евросоюз в 2027 году. Ранее вице-председатель крупнейшей польской оппозиционной партии "Право и справедливость" Якуб Брудзиньский в эфире радиостанции RMF FM заявил, что вступление Украины в ЕС в 2027 году крайне малоправдоподобно. "Мы хотим 2027 год (вступление в ЕС – ред.), когда Украина будет готова. Технически Украина будет готова в первом полугодии 2026 года относительно открытий всех кластеров. Полностью технически Украина будет готова в 2027 году, на наш взгляд, мы хотим конкретную дату в нашем договоре об окончании войны, чтобы все стороны придерживались договоренностей", - сказал Зеленский на пресс-конференции в Вильнюсе с литовским президентом Гитанасом Науседой и президентом Польши Каролем Навроцким. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. Между тем, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл вступление в ЕС суверенным правом Киева. При этом ряд европейских стран выступают против присоединения Киева к ЕС. В частности, польские власти неоднократно заявляли, что заблокируют вступление Украины в Европейский союз, если Киев не согласится на эксгумацию жертв Волынской резни, в результате которой во время Второй мировой войны от рук украинских националистов погибли поляки. Также, глава администрации премьера Венгрии Гергей Гуйяш заявлял, что прием Украины в Евросоюз стал бы исторической ошибкой, ее поведение не соответствует статусу страны-кандидата в члены сообщества. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, причем процесс занял десять лет.
https://1prime.ru/20260124/plan-866865842.html
украина
киев
вильнюс
22:24 25.01.2026
 
Зеленский требует принять Украину в ЕС в следующем году

Зеленский требует принять Украину в ЕС в 2027 году

© AP Photo / Manuel Balce CenetaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 25.01.2026
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
МОСКВА, 25 янв – ПРАЙМ. Владимир Зеленский заявил, что Украина будет готова вступить в Евросоюз в 2027 году.
Ранее вице-председатель крупнейшей польской оппозиционной партии "Право и справедливость" Якуб Брудзиньский в эфире радиостанции RMF FM заявил, что вступление Украины в ЕС в 2027 году крайне малоправдоподобно.
"Мы хотим 2027 год (вступление в ЕС – ред.), когда Украина будет готова. Технически Украина будет готова в первом полугодии 2026 года относительно открытий всех кластеров. Полностью технически Украина будет готова в 2027 году, на наш взгляд, мы хотим конкретную дату в нашем договоре об окончании войны, чтобы все стороны придерживались договоренностей", - сказал Зеленский на пресс-конференции в Вильнюсе с литовским президентом Гитанасом Науседой и президентом Польши Каролем Навроцким.
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. Между тем, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл вступление в ЕС суверенным правом Киева.
При этом ряд европейских стран выступают против присоединения Киева к ЕС. В частности, польские власти неоднократно заявляли, что заблокируют вступление Украины в Европейский союз, если Киев не согласится на эксгумацию жертв Волынской резни, в результате которой во время Второй мировой войны от рук украинских националистов погибли поляки. Также, глава администрации премьера Венгрии Гергей Гуйяш заявлял, что прием Украины в Евросоюз стал бы исторической ошибкой, ее поведение не соответствует статусу страны-кандидата в члены сообщества.
Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, причем процесс занял десять лет.
