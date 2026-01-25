https://1prime.ru/20260125/ukraina-866893036.html
Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Харькове
2026-01-25T22:31+0300
спецоперация на украине
МОСКВА, 25 янв – ПРАЙМ. Новые взрывы прогремели в воскресенье в Харькове на Украине, сообщает телеканал "24". Ранее в воскресенье телеканал "Общественное" сообщал о взрывах в Харькове. "В Харькове взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "24 телеканала". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучит лишь в части Харьковской области.
