"Все гораздо хуже": Зеленского в США расстроили новостями о переговорах
Подполковник Дэвис: Зеленский стал обузой для США, которые могут от него избавиться
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. В рамках начавшихся переговоров с Россией, США не намерены удерживать Владимира Зеленского, который стал обременительным для них, и глава киевского режима может столкнуться с серьезным давлением, рассказал отставной американский подполковник Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала.
"У российской стороны есть рычаги влияния, есть средства, есть ресурсы. С их точки зрения, (Украина. — Прим. ред.) это язва, которая мучает уже более десяти лет. И они не позволят ей перейти в будущее. Произойдет смена правительства и произойдет демилитаризация. <…> Они ни за что не позволят Зеленскому просто так продолжать. Это две неприятные вещи, о которых никто на Западе не хочет и думать", — обратил внимание военный.
По мнению Дэвиса, это не станет препятствием для США в урегулировании конфликта, поскольку Зеленский начал представлять множество трудностей для Запада. При этом он напомнил главе киевского режима, что в истории США имеются случаи, когда страна жестоко пересматривала отношения с прежними союзниками.
"Как только Владимир Зеленский перестал быть ценным игроком, он стал обузой. Теперь его так или иначе устранят. А судя по истории Запада, это не всегда приятно. Это не всегда просто прекращение поддержки. Иногда все гораздо хуже. Мы без колебаний прибегали к более радикальным методам. Если честно, такое случалось даже с некоторыми нашими союзниками в прошлых войнах. Он должен знать, что такая история уже известна", — добавил Дэвис.
Недавно в ОАЭ завершились двухдневные закрытые переговоры представителей Москвы, Вашингтона и Киева, сосредоточенные на нерешенных аспектах мирного плана США. В пятницу Дональд Трамп заявил, что Украина потеряет еще больше территорий, если не предпримет шаги к мирному решению конфликта с Москвой.