Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в своем Telegram-канале, комментируя оскорбительные высказывания Владимира Зеленского в адрес европейских лидеров, | 25.01.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в своем Telegram-канале, комментируя оскорбительные высказывания Владимира Зеленского в адрес европейских лидеров, отметил, что поведение главы киевского режима на саммите в Давосе было вполне ожидаемым, поскольку это в его стиле."Зеленский вел себя в Давосе нахально, всех обвинял и чернил, потому что ЕС на это не обращает внимание. Это не агония. Это его стиль!" — написал он.Азаров добавил, что Запад "еще и поощряет такое поведение" Зеленского, так как после его выступления зал долго аплодировал.В четверг Зеленский обратился с речью к участникам Всемирного экономического форума в Давосе, где выразил критику в адрес Европы, обвинив ее в бездействии и неспособности принимать самостоятельные решения. Он также настоятельно потребовал от западных партнеров усилить поддержку Украины, несмотря на заявления некоторых стран, что они хотели бы направить средства на нужды своих граждан, а не на продолжение конфликта и содействие украинской коррупции.Согласно информации издания Financial Times, переговоры, которые прошли ранее между США и Украиной в Давосе, завершились неудачей, поскольку документы, относительно которых велись переговоры перед саммитом, в итоге не были подписаны. Сообщается, что для Зеленского это стало настоящим ударом.

