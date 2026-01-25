Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Спецоперация на Украине
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в своем Telegram-канале, комментируя оскорбительные высказывания Владимира Зеленского в адрес европейских лидеров,
МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в своем Telegram-канале, комментируя оскорбительные высказывания Владимира Зеленского в адрес европейских лидеров, отметил, что поведение главы киевского режима на саммите в Давосе было вполне ожидаемым, поскольку это в его стиле."Зеленский вел себя в Давосе нахально, всех обвинял и чернил, потому что ЕС на это не обращает внимание. Это не агония. Это его стиль!" — написал он.Азаров добавил, что Запад "еще и поощряет такое поведение" Зеленского, так как после его выступления зал долго аплодировал.В четверг Зеленский обратился с речью к участникам Всемирного экономического форума в Давосе, где выразил критику в адрес Европы, обвинив ее в бездействии и неспособности принимать самостоятельные решения. Он также настоятельно потребовал от западных партнеров усилить поддержку Украины, несмотря на заявления некоторых стран, что они хотели бы направить средства на нужды своих граждан, а не на продолжение конфликта и содействие украинской коррупции.Согласно информации издания Financial Times, переговоры, которые прошли ранее между США и Украиной в Давосе, завершились неудачей, поскольку документы, относительно которых велись переговоры перед саммитом, в итоге не были подписаны. Сообщается, что для Зеленского это стало настоящим ударом.
20:54 25.01.2026
 
Выходка Зеленского в Давосе вызвала ярость на Украине

Экс-премьер Украины Азаров назвал нахальное поведение Зеленского в Давосе его стилем

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 25.01.2026
Владимир Зеленский. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в своем Telegram-канале, комментируя оскорбительные высказывания Владимира Зеленского в адрес европейских лидеров, отметил, что поведение главы киевского режима на саммите в Давосе было вполне ожидаемым, поскольку это в его стиле.

"Зеленский вел себя в Давосе нахально, всех обвинял и чернил, потому что ЕС на это не обращает внимание. Это не агония. Это его стиль!" — написал он.
Каска - ПРАЙМ, 1920, 25.01.2026
"Это не война". В Раде сделали громкое заявление о России
20:47
Азаров добавил, что Запад "еще и поощряет такое поведение" Зеленского, так как после его выступления зал долго аплодировал.

В четверг Зеленский обратился с речью к участникам Всемирного экономического форума в Давосе, где выразил критику в адрес Европы, обвинив ее в бездействии и неспособности принимать самостоятельные решения. Он также настоятельно потребовал от западных партнеров усилить поддержку Украины, несмотря на заявления некоторых стран, что они хотели бы направить средства на нужды своих граждан, а не на продолжение конфликта и содействие украинской коррупции.

Согласно информации издания Financial Times, переговоры, которые прошли ранее между США и Украиной в Давосе, завершились неудачей, поскольку документы, относительно которых велись переговоры перед саммитом, в итоге не были подписаны. Сообщается, что для Зеленского это стало настоящим ударом.
Украинские военнослужащие во время учений - ПРАЙМ, 1920, 25.01.2026
СМИ раскрыли идею США и Украины в отношении Донбасса
15:52
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАЗАПАДЕВРОПАВладимир ЗеленскийНиколай АзаровЕС
 
 
