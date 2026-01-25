"Близок к панике". В США внезапно высказались о переговорах с Зеленским
Дэвис: Зеленский после саммита в Давосе находится на грани истерики
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Владимир Зеленский находится на грани истерики, считает отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис в соцсети X, комментируя прошедший в четверг саммит в Давосе.
"Американский лидер Дональд Трамп должен был сказать Зеленскому: "Вот наши условия — принимайте их или оставайтесь один на один с проблемой. Это была не встреча равных — это переговоры двух старших партнеров (России и США) и одного младшего (Украины)", — написал он.
По мнению Дэвиса, Зеленский находится "в состоянии, близком к панике", ввиду того, что давление со стороны Вашингтона достигает предела.
В четверг Зеленский обратился с речью к участникам Всемирного экономического форума в Давосе, где выразил критику в адрес Европы, обвинив ее в бездействии и неспособности принимать самостоятельные решения. Он также настоятельно потребовал от западных партнеров усилить поддержку Украины, несмотря на заявления некоторых стран, что они хотели бы направить средства на нужды своих граждан, а не на продолжение конфликта и содействие украинской коррупции.
Согласно информации издания Financial Times, переговоры, которые прошли ранее между США и Украиной в Давосе, завершились неудачей, поскольку документы, относительно которых велись переговоры перед саммитом, в итоге не были подписаны. Сообщается, что для Зеленского это стало настоящим ударом.