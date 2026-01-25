Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Близок к панике". В США внезапно высказались о переговорах с Зеленским - 25.01.2026, ПРАЙМ
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
"Близок к панике". В США внезапно высказались о переговорах с Зеленским
"Близок к панике". В США внезапно высказались о переговорах с Зеленским
Владимир Зеленский находится на грани истерики, считает отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис в соцсети X, комментируя прошедший в четверг саммит в... | 25.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-25T21:06+0300
2026-01-25T21:06+0300
спецоперация на украине
сша
украина
вашингтон
владимир зеленский
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495763_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1e544319dd032c0065a5f159c6df0bb8.jpg
МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Владимир Зеленский находится на грани истерики, считает отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис в соцсети X, комментируя прошедший в четверг саммит в Давосе."Американский лидер Дональд Трамп должен был сказать Зеленскому: "Вот наши условия — принимайте их или оставайтесь один на один с проблемой. Это была не встреча равных — это переговоры двух старших партнеров (России и США) и одного младшего (Украины)", — написал он.По мнению Дэвиса, Зеленский находится "в состоянии, близком к панике", ввиду того, что давление со стороны Вашингтона достигает предела.В четверг Зеленский обратился с речью к участникам Всемирного экономического форума в Давосе, где выразил критику в адрес Европы, обвинив ее в бездействии и неспособности принимать самостоятельные решения. Он также настоятельно потребовал от западных партнеров усилить поддержку Украины, несмотря на заявления некоторых стран, что они хотели бы направить средства на нужды своих граждан, а не на продолжение конфликта и содействие украинской коррупции. Согласно информации издания Financial Times, переговоры, которые прошли ранее между США и Украиной в Давосе, завершились неудачей, поскольку документы, относительно которых велись переговоры перед саммитом, в итоге не были подписаны. Сообщается, что для Зеленского это стало настоящим ударом.
сша, украина, вашингтон, владимир зеленский, дональд трамп
Спецоперация на Украине, США, УКРАИНА, ВАШИНГТОН, Владимир Зеленский, Дональд Трамп
21:06 25.01.2026
 
"Близок к панике". В США внезапно высказались о переговорах с Зеленским

Дэвис: Зеленский после саммита в Давосе находится на грани истерики

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 25.01.2026
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Владимир Зеленский находится на грани истерики, считает отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис в соцсети X, комментируя прошедший в четверг саммит в Давосе.
"Американский лидер Дональд Трамп должен был сказать Зеленскому: "Вот наши условия — принимайте их или оставайтесь один на один с проблемой. Это была не встреча равных — это переговоры двух старших партнеров (России и США) и одного младшего (Украины)", — написал он.
По мнению Дэвиса, Зеленский находится "в состоянии, близком к панике", ввиду того, что давление со стороны Вашингтона достигает предела.
В четверг Зеленский обратился с речью к участникам Всемирного экономического форума в Давосе, где выразил критику в адрес Европы, обвинив ее в бездействии и неспособности принимать самостоятельные решения. Он также настоятельно потребовал от западных партнеров усилить поддержку Украины, несмотря на заявления некоторых стран, что они хотели бы направить средства на нужды своих граждан, а не на продолжение конфликта и содействие украинской коррупции.
Согласно информации издания Financial Times, переговоры, которые прошли ранее между США и Украиной в Давосе, завершились неудачей, поскольку документы, относительно которых велись переговоры перед саммитом, в итоге не были подписаны. Сообщается, что для Зеленского это стало настоящим ударом.
Спецоперация на УкраинеСШАУКРАИНАВАШИНГТОНВладимир ЗеленскийДональд Трамп
 
 
