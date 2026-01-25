https://1prime.ru/20260125/zelenskiy-866889511.html

"Близок к панике". В США внезапно высказались о переговорах с Зеленским

"Близок к панике". В США внезапно высказались о переговорах с Зеленским - 25.01.2026, ПРАЙМ

"Близок к панике". В США внезапно высказались о переговорах с Зеленским

Владимир Зеленский находится на грани истерики, считает отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис в соцсети X, комментируя прошедший в четверг саммит в... | 25.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-25T21:06+0300

2026-01-25T21:06+0300

2026-01-25T21:06+0300

спецоперация на украине

сша

украина

вашингтон

владимир зеленский

дональд трамп

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495763_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1e544319dd032c0065a5f159c6df0bb8.jpg

МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Владимир Зеленский находится на грани истерики, считает отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис в соцсети X, комментируя прошедший в четверг саммит в Давосе."Американский лидер Дональд Трамп должен был сказать Зеленскому: "Вот наши условия — принимайте их или оставайтесь один на один с проблемой. Это была не встреча равных — это переговоры двух старших партнеров (России и США) и одного младшего (Украины)", — написал он.По мнению Дэвиса, Зеленский находится "в состоянии, близком к панике", ввиду того, что давление со стороны Вашингтона достигает предела.В четверг Зеленский обратился с речью к участникам Всемирного экономического форума в Давосе, где выразил критику в адрес Европы, обвинив ее в бездействии и неспособности принимать самостоятельные решения. Он также настоятельно потребовал от западных партнеров усилить поддержку Украины, несмотря на заявления некоторых стран, что они хотели бы направить средства на нужды своих граждан, а не на продолжение конфликта и содействие украинской коррупции. Согласно информации издания Financial Times, переговоры, которые прошли ранее между США и Украиной в Давосе, завершились неудачей, поскольку документы, относительно которых велись переговоры перед саммитом, в итоге не были подписаны. Сообщается, что для Зеленского это стало настоящим ударом.

https://1prime.ru/20260125/ukraina-866888780.html

https://1prime.ru/20260125/zelenskiy-866889043.html

сша

украина

вашингтон

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, украина, вашингтон, владимир зеленский, дональд трамп