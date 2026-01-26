Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российский рынок акций умеренно снижается - 26.01.2026
Российский рынок акций умеренно снижается
Российский рынок акций умеренно снижается - 26.01.2026, ПРАЙМ
Российский рынок акций умеренно снижается
Российский рынок акций демонстрирует умеренное снижение в начале недели, реагируя на ряд факторов, следует из данных торгов и комментариев экспертов. | 26.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-26T16:29+0300
2026-01-26T16:29+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/82839/35/828393550_0:0:3106:1748_1920x0_80_0_0_6543fcb15dcb2cbe404a9783aff7f038.jpg
16:29 26.01.2026
 
Российский рынок акций умеренно снижается

Российский рынок акций умеренно снижается в начале недели

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСотрудник в офисе московской биржи
Сотрудник в офисе московской биржи - ПРАЙМ, 1920, 26.01.2026
Сотрудник в офисе московской биржи. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Российский рынок акций демонстрирует умеренное снижение в начале недели, реагируя на ряд факторов, следует из данных торгов и комментариев экспертов.
Индекс Мосбиржи к 15.45 мск снижался на 0,48%, до 2 764,06 пункта.
Мартовский фьючерс нефти марки Brent в то же время дешевел на 0,05%, до 65,04 доллара за баррель.
"Рынок находится на развилке. С одной стороны, осторожно-позитивные сигналы по переговорам и взлет драгметаллов поддерживают настроения. С другой - жесткая денежная политика ЦБ (и ожидания паузы) и отсутствие ясности по инфляции тормозят уверенный рост", - комментирует Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал".
"В минувшие выходные в ОАЭ прошли трехсторонние переговоры США, России и Украины по украинскому вопросу, что, по мнению западных источников, увеличивает вероятность двусторонних переговоров. Вместе с тем сохраняющаяся неопределенность ситуации заставляет инвесторов быть осторожными, что сдерживает динамику российских активов", - рассказала Кристина Гудым из ФГ "Финам".
В лидерах роста - акции "Селигдара" (+7,27%), "Русала" (+2,67%), "Генетико" (+2,37%), "Норникеля" (+2,19%) и "Новабев групп" (+1,73%).
"Акции "Селигдара" и "Полюса" (+0,19%) оставались в стадии ралли вместе с ценами на золото, которые в понедельник поднялись выше 5100 долларов за унцию в условиях мировой геополитической неопределенности, слабого доллара, а также рисков нового шатдауна в США", - комментирует Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".
В лидерах снижения - акции "Новатэка" (-2,61%), "Юнипро" (-1,83%), "Фармсинтеза" (-1,81%), "Газпрома" (-1,74%) и "Лукойла" (-1,73%).
"Если переговорный процесс продолжится без сбоев, а недельная инфляция покажет замедление, индекс может дотянуться до 2850 пунктов. В негативном сценарии - при срыве диалога или очередном витке санкций - откат к 2700-2730 пунктам выглядит вероятным. Базовый вариант - флэт в коридоре 2750-2820 с осторожным взглядом на геополитику и данные по ценам", - заключил Силаев.
Гудым ожидает закрытия в "красной зоне".
 
