В АТОР рассказали о последствиях сбоя в системе бронирования Leonardo

МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Масштабный сбой в системе бронирования Leonardo может повлиять на планы 20 тысяч авиапассажиров, в России на нее приходится около 80-90% бронирований авиабилетов, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров (АТОР). Ранее несколько авиакомпаний России, среди которых "Аэрофлот", "Победа", Azur Air, сообщили о том, что из-за сбоя в системе бронирования Leonardo временно ограничены регистрация пассажиров и багажа, а также приобретение дополнительных услуг. "Глобальный авиационный сбой в России может повлиять на планы 20 тысяч пассажиров", - говорится в публикации в Telegram-канале АТОР. "Системой Leonardo пользуются более 60 авиакомпаний, включая зарубежные "Белавиа" и Conviasa. В России через нее проходит 80–90% бронирований авиабилетов", - добавили в ассоциации.
