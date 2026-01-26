https://1prime.ru/20260126/ator-866913232.html

В АТОР рассказали о последствиях сбоя в системе бронирования Leonardo

В АТОР рассказали о последствиях сбоя в системе бронирования Leonardo - 26.01.2026, ПРАЙМ

В АТОР рассказали о последствиях сбоя в системе бронирования Leonardo

Масштабный сбой в системе бронирования Leonardo может повлиять на планы 20 тысяч авиапассажиров, в России на нее приходится около 80-90% бронирований... | 26.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-26T16:52+0300

2026-01-26T16:52+0300

2026-01-26T16:52+0300

бизнес

россия

leonardo

атор

аэрофлот

https://cdnn.1prime.ru/img/84129/39/841293900_0:192:3053:1909_1920x0_80_0_0_8e56dbd09ff57e5f19b27d19bacbf6ed.jpg

МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Масштабный сбой в системе бронирования Leonardo может повлиять на планы 20 тысяч авиапассажиров, в России на нее приходится около 80-90% бронирований авиабилетов, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров (АТОР). Ранее несколько авиакомпаний России, среди которых "Аэрофлот", "Победа", Azur Air, сообщили о том, что из-за сбоя в системе бронирования Leonardo временно ограничены регистрация пассажиров и багажа, а также приобретение дополнительных услуг. "Глобальный авиационный сбой в России может повлиять на планы 20 тысяч пассажиров", - говорится в публикации в Telegram-канале АТОР. "Системой Leonardo пользуются более 60 авиакомпаний, включая зарубежные "Белавиа" и Conviasa. В России через нее проходит 80–90% бронирований авиабилетов", - добавили в ассоциации.

https://1prime.ru/20260125/samolet-866887397.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, leonardo, атор, аэрофлот